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Ruhani: Suudiler stratejik hata yapıyor

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Ruhani: Suudiler stratejik hata yapıyor
Suudi Arabistan’ın füze saldırısı girişimiyle bağlantı olarak İran’ı suçlamasına Cumhurbaşkanı Ruhani’den yanıt geldi. Ruhani Suudi Arabistan’ın ABD ve İsrail'i dost olarak görmesini "stratejik hata" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'a Yemen’den Cumartesi günü balistik füze fırlatılmasının ardından Suudi Arabistan ve İran arasında başlayan söz düellosu sürüyor.

Suudi Arabistan'ın, füze saldırısı girişimiyle bağlantılı olarak İran'a yönelik suçlamalarına Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den yanıt geldi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suudi Arabistan'ı İran'ın gücü konusunda uyararak, “İran İslam Cumhuriyeti’nin gücünü ve yerini biliyorsunuz. Sizden çok daha güçlü olanlar bile İran halkına karşı bir şey yapamadı” şeklinde konuştu. Ruhani, bugün Tahran’daki açıklamasında “ABD ve müttefikleri bütün olanaklarını bize karşı seferber etmelerine rağmen, hiçbir yere ulaşamadılar” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Riyad'ı hedef alan füze saldırısını da "Suudi saldırganlığının bir sonucu” olarak nitelendirdi. “Yemen halkı ülkelerinin bombalanması karşısında nasıl tepki vermeliydi? Onların kendi silahlarını kullanmasına izin yok mu?” diyen Ruhani, Suudi Arabistan'a "Sen önce bombardıma son ver ve ardından Yemenlilerin de aynısını yapıp yapmadığına bak” şeklinde konuştu.

Ruhani ayrıca Suudi Arabistan’ın ABD ve İsrail’i dost, İran’ı ise düşman olarak görmesinin "stratejik bir hata” olduğunu savundu.

Riyad’ı hedef alan balistik füze

Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki uluslararası havalimanını hedef alan bir balistik füze atılmış, ancak füze hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Bu saldırı girişiminin ardından, Suudi Arabistan’dan İran’ı suçlayan açıklamalar gelmişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, “İran’ın Husi milislerine füze tedarik etmesi doğrudan askeri bir saldırıdır" diyerek, bunun "bir savaş eylemi olarak sayılabileceğini” vurgulamıştı.

ABD'den Suudi Arabistan'a destek

ABD'den ise Suudi Arabistan’ın İran'a yönelik suçlamalarına destek veren bir açıklama geldi. Beyaz Saray'ın açıklamasında, ABD'nin İran hükümetinin faaliyetlerini kınadığı belirtilerek, "İran’ın saldırgan tutumu ve uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlal edilmesi karşısında, Suudi Arabistan ve Basra Körfezi'ndeki diğer ortakların yanındayız" mesajı verildi.

Açıklamada, iç savaş öncesinde Yemen’in füze sistemlerine sahip olmadığı hatırlatılarak, "İran’ın bölgesel ihtirasları doğrultusunda Yemen'deki savaşa karıştığına dair kanıtların incelenmesi için Birleşmiş Milletlerin (BM) göreve çağrıldığı" kaydedildi.

ABD, İran’ın Yemen'deki Husi milislerine silah desteği sağlayarak BM Güvenlik Konseyi'nin iki kararını ihlal ettiği gerekçesiyle, BM’yi İran’a karşı gereken adımları atmaya çağırdı.

Yemen’deki iç savaş

Suudi Arabistan, İran’ı Yemen'de Sünni Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur el Hadi’ye bağlı birliklere karşı savaşan Şii Husi milislerine silah desteği sağlamakla suçluyor. Ancak İran bu suçlamaları reddediyor. Husi milislerinin 2015 yılında başkent Sana ile birlikte bazı bölgeleri kontrol altına alması üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu askeri müdahalede bulunmuştu.

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