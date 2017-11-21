Ruhani'den bölge ülkelerine: İsrail'in tuzağına düşmeyin

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bölge ülkelerinden 'İsrail'in tuzağına düşmemelerini' istedi.

İran medyasının aktardığına göre Ruhani bölgede yaşanan krizler konusunda açıklamalarda bulundu.

'HİZBULLAH, LÜBNAN HALKININ BİR PARÇASI'

Bölge ülkelerine 'İsrail'in tuzağına düşmeme' çağrısı yapan Ruhani "Hizbullah Lübnan halkının bir parçası,silahları sadece savunma amaçlı" dedi.

Hizbullah ABD, Kanada,Avustralya ve bazı diğer ülkeler tarafından terör örgütleri listesinde bulunuyor.

'BAZI PRENSLERİN MACERAPERESTLİĞİ ORTADOĞU'YA ZARAR VERECEK'

Ruhani ayrıca açıklamasında "Bazı bölgesel prenslerin maceraperestliği Ortadoğu'ya zarar verecek" ifadelerine de yer verdi.

'İRAN, BÖLGEYE EGEMEN OLMAYI ARZU ETMİYOR'

Ruhani bu açıklamalarının yanı sıra Fransa Cumhubaşkanı Emmanuel Macron ile de telefonda görüştü.

Görüşmede "Bizim Irak ve Suriye'deki varlığımız bu ülkelerin terörle mücadele eden hükümetlerinin davetiyle gerçekleşti" diyen Ruhani "İran bölgeye egemen olmayı arzu etmiyor" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian cuma günkü Suudi Arabistan ziyareti sırasında 'İran'ın bölgede hegemonya kurma niyetinden endişe duydukları' açıklamasında bulunmuştu.

Ruhani görüşmede Fransa'nın 'gerçekçi ve tarafsız yaklaşıma' sahip olması halinde Ortadoğu'da 'yapıcı bir rol' üstlenebileceğini de vurguladı.