Ruhunuzu yenileyecek 7 altın öneri!

Yaklaşık bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden Covid-19 pandemisinde önümüzde halen zorlu bir süreç bulunuyor. Bu kritik süreçte yüzyılın salgın hastalığından korunmak için aşı olmanın yanı sıra maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmek büyük önem taşıyor. Peki ya yoğun kaygıyla yıpranan ruhsal sağlığımızı nasıl koruyup iyileştirebiliriz? Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Şehnaz Tuna “Halen devam eden pandemi sürecinde iyi ve olumlu olan her tür aktiviteyi gerekli kurallara uyarak olabildiğince hayatımıza entegre etmeye çalışmalıyız. Bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış ruh ve beden sağlığı ilişkisi, kaygı dozunun hızla yükseldiği toplumumuzda ihmal edilmemesi gereken çok önemli bir konu. Araştırmalar, ruhsal sağlık sorunu olan bir bireyin kalp hastalığı gibi önlenebilir bir fiziksel sağlık sorunu yaşama ya da bağışıklığının zayıflaması olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yoğun kaygıyla yıpranan ruha iyi gelen her şey bedeni besleyeceği gibi beden sağlığı için gerçekleştirilen her tür fiziksel aktivite ruh sağlığımızı koruyup geliştirecektir” diyor. Uzman Klinik Psikolog Şehnaz Tuna, pandemide iyice yıpranan ruhumuzu yenileyecek 7 altın öneride bulundu.

Küçük adımlarla açılın

Sosyalleşme sürecinde bir anda normale dönmenin faydadan çok zararı olacaktır. Açılımı yavaş yavaş yapmak yeni döneme adaptasyonun daha sağlıklı gelişmesini sağlar. Örneğin deniz aşırı bir ülkede uzun süreli bir tatil planlamak yerine özlediğiniz akrabalarınızla, sınırlı sayıda katılımla ve korunma kurallarına dikkat ederek geçireceğiniz bir hafta sonu buluşması organize edebilirsiniz. Her gün farklı bir program yapmak yerine biraz daha ağırdan almak uzun bir aradan sonra gerçekleşecek hızlı sosyalleşmelerin kişinin iç dünyasında yaratacağı ruhsal karmaşayı engelleyecektir.

Yeşillenin

Karantina sürecinde yeşile ve doğaya hasret kaldık. Normalleşme kuralları çerçevesinde park ya da sahillerde piknik yapabilir, bahçenize hamak kurabilirsiniz. Balkonunuzda, hatta evinizin salonunda bitki yetiştirmek de ruhunuza iyi gelecek bir hobi olacaktır.

Zihninizi şımartın

Duygu ve düşüncelerimizin ayrılmaz bir ikili olduğu gerçeğinin bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış olduğunu düşünürsek zihnimizin de en az ruhumuz kadar ilgi ve bakıma ihtiyacı olduğunu göz ardı edemeyiz. Bu konuda avantaj şu ki, zihnimiz bakımı konusunda pek müşkülpesent değildir. Yarım saatlik bir meditasyon, eğlenceli bir komedi dizisi, kitapçıların “iyi satanlar” rafından seçilecek bir kitap ya da rengarenk bir mandala boyamak zihni şımartmanın basit yollarından birkaçına örnektir. Aslına bakarsanız insan zihnine iyi gelecek şeyler biraz da kişiye bağlıdır. Hal böyle olunca bu konuda neredeyse sınırsız alternatif olduğunu söyleyebiliriz.

Sağlıklı beslenmeye özen gösterin

Yaşam döngüsünü sağlayan olguların “olmazsa olmaz”larından biri şüphesiz sağlıklı beslenme. Yeni bir yemek yapmayı denemek ve sonrasında sevdiklerinizle bu yemeği tatmak karnınızı doyuracağı gibi beraber yapılabilecek güvenli bir sosyal aktivite olabilir.

Özgürleşin

Uzman Klinik Psikolog Şehnaz Tuna “Milyonlarca can kaybına yol açan koronavirüs pandemisinin insanlık tarihindeki bir diğer büyük damgası özgürlüğe vurduğu kilit oldu. Yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda pandemiye dair öncelikli olarak hatırlayacağımız deneyimlerimiz arasında “evde kal” sürecine bağlı karantinalar olacak. Kısmi de olsa yaşamaya başladığımız normalleşme sürecinde suyla buluşmak, uyku tulumuyla gökyüzünde yıldızları seyretmek, en az bir gün güneşin doğuşuna şahit olmak gibi ölçülü ve kontrollü özgürleşme hareketleriyle özgürce nefes alabilirsiniz” diyor.

Unutmayın “İşleyen demir pas tutmaz!”

Ruh sağlığımızı sağlam tutmanın yollarının başında rutini takip etmek geliyor. İş ve eğitim hayatının gündelik yaşam rutinimizin önemli çarklarından olduğunu düşünürsek normalleşme kapsamında çalışmaya devam etmek süreç boyunca yaşayabileceğimiz ruhsal karmaşada en etkin koruma kalkanımız olacaktır. O yüzden her şartta çalışmaya devam!

Esne, uza, hareket et!

Uzman Klinik Psikolog Şehnaz Tuna “İlişkileri bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir diğer ikili; ruh ve beden sağlığıdır. Ruha iyi gelen her şey bedeni besleyeceği gibi beden sağlığı için gerçekleştirilen her tür fiziksel aktivite ruh sağlığımızı koruyup geliştirecektir. Üstelik bunu gerçekleştirmek hiç de külfetli sayılmaz. Pandemi süreciyle beraber cebimizde taşıdığımız telefonlar aracılığıyla bile ulaşabileceğimiz sayısız online egzersiz uygulamasıyla günün her saati bedenimizi çalıştırmak mümkün. Dilerseniz açık havada, diğerseniz evinizin salonunda… Yer önemli değil. Zaman da… İster sabah güneşin doğuşuyla beraber ister günü sonlandırıp yatağa girmeden önce spor yapabilirsiniz. Hareket etmeye başlamamak için hiçbir sebebiniz yok, siz yeter ki isteyin” diyor.