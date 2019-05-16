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Rum Adalet Bakanı bir süre daha görev başında

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Güney Kıbrıs’ta yaşanan seri cinayet olayı sebebiyle 2 Mayıs’ta istifasını sunan Rum Adalet Bakanı Yonas Nikolau, görevini 15 gün daha sürdürecek.
Rum Adalet Bakanı bir süre daha görev başında

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, dün gerçekleştirilen Rum Bakanlar Komitesi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 2 Mayıs tarihinde istifasını sunan Adalet Bakanı Yonas Nikolau’nun 1 Haziran tarihine kadar görevini sürdüreceğini açıkladığını yazdılar.

Habere göre Prodromu, Nikolau’nun, bazı önemli yasaların hazırlanmasının tamamlanmasında yer alabilmesi amacıyla 1 Haziran tarihine kadar görevde kalacağını ifade etti.

Gazete, görevden ayrılacak olan Nikolau’nun yerine kimin atanacağı konusunun ise henüz netleşmediğini vurguladı.

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