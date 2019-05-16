Rum Adalet Bakanı bir süre daha görev başında

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, dün gerçekleştirilen Rum Bakanlar Komitesi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 2 Mayıs tarihinde istifasını sunan Adalet Bakanı Yonas Nikolau’nun 1 Haziran tarihine kadar görevini sürdüreceğini açıkladığını yazdılar.

Habere göre Prodromu, Nikolau’nun, bazı önemli yasaların hazırlanmasının tamamlanmasında yer alabilmesi amacıyla 1 Haziran tarihine kadar görevde kalacağını ifade etti.

Gazete, görevden ayrılacak olan Nikolau’nun yerine kimin atanacağı konusunun ise henüz netleşmediğini vurguladı.