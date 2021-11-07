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Rum Adalet Bakanı: Mülteciler Gerekenden Fazla Süre Bekletilmiyor

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Rum Adalet Bakanı “Mülteciler Gerekenden Fazla Süre Bekletilmiyor”
Rum Adalet Bakanı: Mülteciler Gerekenden Fazla Süre Bekletilmiyor

 Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Stefi Draku Politis’in, deniz yoluyla Güney’e giden mültecilere Rum yetkililerin insanlık dışı muamelesini konu ettiği “utanç tekneleri” dosyası ile ilgili sorularını yanıtladı.

Draku, Rum polisi tarafından 29 Ekim 2021’de durdurulan ve içerisindeki refakatçisiz çocukların da aralarında bulunduğu mültecilerle birlikte günlerce denizde bekletilen “utanç tekneleri” ile ilgili 31 Ekim ve 3 Kasım’da yayın yapan ve Politis’in sorusuna şu cevabı verdi:

“Maalesef mülteciler insanlık dışı şartlar içerisinde getiriliyor. Polis Genel Müdürü’nün doğruladığı üzere, tekneler tespit edildiğinde içerisindeki kişiler, teknelerde gerekenden fazla süre bekletilmiyor.”

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