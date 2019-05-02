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Rum Adalet Bakanı resmen istifa etti!

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Rum Adalet Bakanı resmen istifa etti!
Rum Adalet Bakanı resmen istifa etti!

Güney Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Nikolaou, Anastasiadis ile yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamada bulunarak, Anastasiadis’e istifasını sunduğunu duyurdu.

Adalet Bakanı, "siyasi saldırılardan” dolayı istifasını verdiğini söyledi.

Nikolaou, Rum Yönetimi Hükümeti ve Adalet Bakanı’nın bazı olaylarla ilgili sorumlulukları olduğu yolundaki iddiaları haksız olarak niteleyerek, hükümet ve Bakanın polisin bazı davalardaki soruşturmalarına karışmadığını, müdahale etmediğini ve etmemesi gerektiğine işaret etti.

Anastasiadis, Bakan Nikolaou’nun istifasını kabul etti.

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