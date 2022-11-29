Rum Adli Tabipliği, Tansu Çıdan’ın iç organlarının yerinde çarşaf olduğu iddiasını reddetti

Rum Merkezi Cezaevi’nde cinayete kurban giden Tansu Çıdan’ın ailesinin, Çıdan’ın naaşını teslim aldıkları sırada iç organlarının çalındığını ve yerinde çarşaf olduğuna ilişkin iddiaya yönelik, Rum Adli Tabipliği konu ile ilgili açıklama yaptı.

Birlikten yapılan açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, Tansu Çıdan’ın iç organlarının çalınmadığı aktarıldı.

Rum Merkezi Cezaevi’nde öldürülen 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayetinin soruşturması sürüyor.

Güney Kıbrıs’ta Rum Merkezi Cezaevi’nde cinayete kurban giden Tansu Çıdan’ın ailesinin, Çıdan’ın naaşı konusunda yaptıkları açıklamalara Rum yetkililerden yalanlama geldi.

“İÇ ORGANLARININ ÇALINDIĞINA DAİR AÇIKLAMANIN YALAN OLDUĞU BELİRTİLDİ”

Fileleftheros gazetesi: “Çıdan Konusunda Yalanlama” başlığı altında verdiği haberinde, Tansu Çıdan’ın KKTC’ye getirilerek ailesin teslim edilen naaşının iç organlarının olmadığına dair ailenin iddialarına Rum Adli Tabipliği’nden yalanlama geldiğini yazdı.

Gazete, Çıdan’ın ailesinin, Çıdan’ın naaşının KKTC’de gerçekleştirilen otopsisi sırasında gördüklerini iddia ettikleri unsurların gerçeği yansıtmadığı yönünde Rum Adli Tabipliği’nden açıklama geldiğini öne sürdü.

ÇIDAN’IN İÇ ORGANLARININ YERİNE ÇARŞAF OLDUĞU REDDEDİLDİ

Habere göre, Rum Adli Tabipliği’nden gazeteye açıklamada bulunan bir yetkili, Çıdan’ın iç organlarının naaş içerisinde bulunmadığı, bunun yerine bir çarşafın bulunduğu şeklinde ailenin gündeme getirdiği iddiaları reddetti.

“BEYİN İLERİ TETKİKLER İÇİN ALIKONULDU”

Söz konusu yetkili, Çıdan’ın beyninin ise kafatası içerisinde olmadığının doğrulayarak, beynin daha ileri tetkikler için alıkonulduğunu öne sürdü.

Naaşın tırnaklarının da yerinde olduğu iddiasında bulunan yetkili, ailenin iddialarının gerçekleri yansıtmadığını savundu.