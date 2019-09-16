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Rum anne-kız mahkemeye çıkarılmadan serbest

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Güzelyurt’ta dün tutuklanan iki Kıbrıslı Rum kadın, bugün serbest bırakıldı.
Rum anne-kız mahkemeye çıkarılmadan serbest

Güzelyurt’ta dün tutuklanan iki Kıbrıslı Rum kadın, bugün serbest bırakıldı.

Anne-kız olan M.X. (K-52) ve G.X. (K-20), dün askeri bölgenin fotoğrafını ve video çekimini yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Rum basını iki kadının ara bölgede kalan eski evlerini fotoğraflamak istediklerini iddia etmişti.

Zanlıların, Güzelyurt’ta kendilerine ait olan ve askeri bölgede kaldığı belirtilen evlerini fotoğraflamaya çalıştıkları belirlendi.

Zanlı anne-kız, Lefkoşa’da askeri mahkemeye getirilmelerine rağmen, mahkemeye çıkarılmadan aleyhlerine “askeri lojmana izinsiz girmek suçu”ndan dava okundu ve serbest kaldı.

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