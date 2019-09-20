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Rum AP Üyelerinden AB’ye “Türkiye’ye tolerans göstermekten vazgeç” çağrısı

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Rum Avrupa Milletvekilleri Lefteris Hristoforu (DİSİ), Lukas Furlas (DİSİ), Yorgos Yeorgiu (AKEL) ve Dimitris Papadakis (EDEK) Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalarda “Avrupa’nın Türkiye’ye tolerans göstermekten vazgeçmesini”
Rum AP Üyelerinden AB’ye “Türkiye’ye tolerans göstermekten vazgeç” çağrısı

Fileleftheros’un haberine göre Rum Avrupa milletvekilleri Genel Kurul’daki konuşmalarında Türkiye’yi “AB ilke ve değerlerini, insan haklarını ihlal etmek, seçilmiş belediye başkanlarını feshetmek, Kıbrıs’ın bir bölümünü elinde bulundurmak, Maraş’ı iskâna açma tehdidinde bulunmak, (sözde) Rum MEB’i içerisinde faaliyet göstermekle” itham etti.

Lefteris Hristoforu “Türkiye kararlardan anlamaz.  AB ilke ve değerlerini ihlal eden bu ülkeye hiçbir yardım ve destek verilmesin,  üyelik ödeneklerini donduralım” ifadelerini kullandı.

Lukas Furlas “Önlem zamanı geldi. Türkiye’nin anladığı tek dil budur.Kıbrıslı Avrupa Milletvekili olarak şifahi destekten ve Türkiye’nin çöpe attığı kararlardan yoruldum” dedi.

Yorgos Yeorgiu “Ne zaman Türkiye hakkında konuşsak gözümün önüne;  Erdoğan’ın yiyecekmiş gibi bakışları ile bir elinde  4 milyon mülteci, ötekinde Türkiye’nin Avrupa ülkeleri ile ticaret hacmi rakamlarını tuttuğu, Avrupalı liderlerin ise eğilmiş ve politikalarının açması karşısında köşeye sıkışmış görüntüsü geliyor. Avrupalılar bu görüntüyü değiştirsin”  dedi.

Dimitris Papadakis ise “Bugünkü durum ancak ekonomik  yaptırımlarla değiştirilebilir”  ifadesini kullandı.

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