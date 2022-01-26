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Rum Asıllı ABD Milletvekillerinden EastMed Konusunda Ağır Mektup

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Rum Asıllı ABD Milletvekillerinden EastMed Konusunda Ağır Mektup
Rum Asıllı ABD Milletvekillerinden EastMed Konusunda Ağır Mektup

Gas Blirakis (Florida) ve Nicol Malliotakis (New York) isimli Rum asıllı Kongre üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e, ABD hükümetinin EastMed doğal gaz boru hattına verdiği diplomatik desteği çekmesini ağır bir dille eleştirdikleri ortak bir mektup gönderdi.

Alithia ve Haravgi’nin haberine göre mektupta, Nord Stream-2’ye “susarak destek veren” ABD’nin EastMed’e siyasi desteğini geri çekerek “bölgedeki üç en güçlü müttefik” diye nitelendirilen Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in ve AB’nin “sabote edildiği” öne sürüldü.

ABD hükümetinin bu hareketini “kabul edilemez ve riyakâr” bulan Rum asıllı kongre üyeleri, ABD Başkanı Biden için de “bu Başkan (ülke) dümeni üzerinde uyuyor, aldığı kararlar da ABD’nin ve müttefiklerinin ekonomisine ve ulusal güvenliğine ciddi olumsuz etkiler yapabilir”  ifadesini kullandı.

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