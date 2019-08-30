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Rum Askeri Ataşe ABD’deki görevine başladı

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Rum kesiminin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk Askeri Ataşesi, Yarbay Yorgos İoannu’nun 20 Ağustos’ta görevi resmen devraldığı haber verild
Rum Askeri Ataşe ABD’deki görevine başladı

İoannu’nun, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve savunma diplomasisi icra edilmesi çerçevesinde görevi devraldığını yazan Alithia gazetesi, Rum Haber Ajansı KİPE’nin “elde ettiği bilgilere” göre, Rum kesiminin ABD’deki ilk askeri ataşesinin, görevi hakkında bilgi almak için, 20 Ağustos tarihinden önce ABD’ye gittiğini belirtti.

ABD’ye savunma ataşesi atanması kararının 28 Kasım 2018 tarihinde Rum Bakanlar Kurulu tarafından alındığını anımsatan gazete, bunun, 2011 yılında alınan ve önemli başkentlere savunma ataşesi atanması kararının devamı olduğunu ekledi.

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