"Rum avcılar elleri boş döndü"

Güney Kıbrıs’ta dün büyük av sezonun başlamasıyla birlikte binlerce avcının avdan “boş elle” döndüğü belirtildi.



Haravgi gazetesi keklik ve tavşan avlamak için Baf’ın dağlık bölgelerine giden avcıların hayal kırıklığı yaşadığını, ellerinin boş döndüğünü yazdı.



Habere göre avcılar, Rum Haber Ajansı’na yaptıkları açıklamada, sezonun iyi geçmesi yönündeki beklentilerine karşın bunun şu ana kadar kötü olduğu şeklinde açıklama yaptılar.



Avcılar ayrıca kuraklığa atıfta bulunarak yılı “çok kötü” olarak nitelendirdiler.



Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “İlk Av Günü Hayal Kırıklıklarını Dile Getirdiler”, Politis gazetesi “İlk Av Sezonu Hayal Kırklığı Yarattı”, Alithia gazetesi ise “Avcılar İlk Av Gününden Hayal Kırıklığı İçerisinde” başlıklarını kullandı.