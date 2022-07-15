Rum Bakanlar Kurulu koronavirüse karşı önlemleri arttırdı

Rum Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüsün BA4 ve BA5 varyantlarının Rum toplumunun yüzde 90’ında etkin olması nedeniyle 18 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yeni önlemler aldı.

Rum Bakanlar Kurulu, 18 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Koronavirüse karşı tedbirleri sıklaştırdı.

YAŞLI BAKIMEVLERİNDE VE HASTANELERDE PCR VEYA ANTİJEN ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar uyarınca 18 Temmuz’dan itibaren özel ve devlet hastanelerinde yatan hastaların, yaşlı bakımevlerinde ve kapalı alanlarda kalanların, negatif sonuçlu 24 saatlik antijen veya 48 saatlik PCR ibraz etme şartıyla günde en fazla iki kişi tarafından ziyaretine izin verilecek.

Bütün kazalardaki devlet hastanelerinde hastalara, ziyaretçilere, hastane personeline 11.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermek üzere test birimleri oluşturulacak.

Koronavirüse karşı MRNA aşısı uygulaması 4’üncü doza genişletilerek; kronik Solunum yolu yetmezliği, kronik kalp ve damar hastaları, kronik nörolojik hastalığı ve kronik kan hastalığı olanlara 2’nci hatırlatma aşıları yapılacak.