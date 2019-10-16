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Rum Bakanlar Kurulu’ndan ateşli silahlara ilişkin yasa tasarısına onay

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Rum Bakanlar Kurulu’nun, ateşli silah bulundurma ve sahip olunmasının kontrol altına alınmasına ilişkin yasa tasarısını dün onayladığı belirtildi.
Rum Bakanlar Kurulu’ndan ateşli silahlara ilişkin yasa tasarısına onay

Fileleftheros gazetesi, “Geçmişinde Şiddet Olan Kişiler Silahtan Mahrum Edilecek” başlıklı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun, dün onayladığı, ateşli silahlara ilişkin yasa tasarısının, aile içerisinde şiddet sergileyen kişilerden, av ve askeri tüfeklerin uzaklaştırılmasını öngördüğünü yazdı.


Gazete onaylanan tasarıyla birlikte, polise  elektroşok Taser silahı kullanmasına da olanak sağlandığını belirtti. 
Habere göre tasarıda ayrıca askerlikten muaf tutulan veya ruh sağlığı nedenlerinden dolayı askerlikten muaf edilenlerin hiçbir şekil de silah kullanamayacağı, temin edemeyeceği ve taşıyamayacağının da söz ediliyor.

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