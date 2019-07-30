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Rum Bakanlar Kurulu’ndan TOTAL-ENI’ye 7’nci parsel için yeşil ışık

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Rum Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 7’nci parsel için araştırma ve bundan faydalanma hakkının TOTAL-ENI konsorsiyumuna verilmesine ilişkin anlaşma için yeşil ışık yaktığı belirtildi.
Rum Bakanlar Kurulu’ndan TOTAL-ENI’ye 7’nci parsel için yeşil ışık

Alithia gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü kararıyla birlikte, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis tarafından sunulan bakanlar komitesinin ilgili önerisini kabul ettiğini yazdı. 

Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, birkaç gün önce, iki şirketle,  ENI ve TOTAL ile anlaşmaların hukuki açıdan teknik inceleme aşamasında olduğuna dair açıklamalar yaptığını anımsatan gazete, Bakanlar Kurulu’nun dün ayrıca Fransız TOTAL şirketine bugüne kadar ENI-KOGAS konsorsiyumunun haklara sahip olduğu parsellere giriş izni verdiğini de belirtti. Gazete, bunların, 2, 3, 8, 9 ve 11’inci parseller olduğunu yazdı.

Habere göre, Bakanlar Kurulu, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in önümüzdeki iki yılın sondaj programına ilişkin önerisini de onayladı.

Bu çerçevede, 5’i araştırma sondajı, 4’ü de “Afrodit”, “Kalipso” ve “Glafkos” yataklarındaki teyit sondajı olmak üzere 9 sondaj öngörülüyor. 

TÜRKİYE’DEN ANTİ NAVTEX 

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 5, 6, 7, 10, 11 ve 12’nci parsellerin bölümlerini Türk yetki alanındaki bölgeler olarak nitelendirdiğini ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin bunları ihlal ettiğini savunduğunu yazdı.

Gazete, Türkiye’nin bu ifadelerinin, Rum Yönetimi’nin yukarıda söz edilen parsellerden sonraki sondajlara ilişkin denizaltı faaliyetleri için yayımladığı Navtex’e karşı yayımladığı “anti Navtex” içerisinde yer aldığını savundu.
Habere göre, Rum Yönetimi,  4-19 Ağustos tarihlerini kapsayan, 5,6, 7, 10, 11 ve 12’nci parsellerin bölümlerini içeren bölgede denizaltı araştırmaları için Navtex yayımladı. 

Gazete, Rum Yönetimi’nin Navtex’ine yönelik anti Navtex yayımlayan Türkiye’nin ise ilk kez Güney Kıbrıs’ın “MEB” içerisindeki parselleri için “Türk yetki”(alanındaki bölgeler)  şeklinde nitelendirmede bulunduğunu belirtti. 
Gazete, bölgenin toplam 7 bin 500 kilometre kare olduğunu ve 12’inci parsel noktasına kadar dayandığını yazdı. 

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