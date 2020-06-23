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Rum Bakanlar Kurulu’nun gündemi ‘ülkeye girişler’

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Rum Bakanlar Kurulu’nun gündemi ‘ülkeye girişler’
Rum Bakanlar Kurulu’nun gündemi ‘ülkeye girişler’

Rum Bakanlar Kurulu’nun yarın ‘ülkeye girişler’ gündemiyle toplanacağı bildirildi.

Rum Lider Anastasiadis önderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu’nun, geçiş noktaları ile havaalanlarından ülkeye girişleri konuşacağı öğrenildi.

5 gün üst üste sıfır vaka çıkan Kıbrıs’ın güneyinde, 6’ncı gün 1 vaka ve 7’nci gün 2 vaka çıkmıştı.

Söz konusu vakaların dışardan gelen kişiler arasında olmasının ardından Rum Bakanlar Kurulu’nun bu durumu yarın gözden geçireceği ifade edildi.

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