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Rum Bakanlar Kurulu’nun onayının ardından enerji şirketleriyle imzalar atılıyor

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Rum Bakanlar Kurulu’nun onayının ardından enerji şirketleriyle imzalar atılıyor
Rum Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki 6, 8 ve 10’uncu parsel için çıktığı üçüncü tur ruhsat ihalesini kazanan şirketlerle sözleşme imzalanmasına onay verdiği bildirildi.

Rum Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki 6, 8 ve 10’uncu parsel için çıktığı üçüncü tur ruhsat ihalesini kazanan şirketlerle sözleşme imzalanmasına onay verdiği bildirildi. 

Simerini gazetesine göre Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada, Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu, ENI ve ENI-Total konsorsiyumuyla sözleşme imzalama tarihlerinin 5 ve 6 Nisan olduğunu belirterek ayrıntıların çok yakında açıklanacağını söyledi.

ENI yetkilisinin “MEB” içerisinde, Mısır’daki Zohr’a benzer bir yatağın bulunabileceği ihtimalinden söz ettiğinin hatırlatılması üzerine Lakkotripis, Bankalar Kurulu’nun onayıyla ve şirketlerin önerilerinin kaliteleriyle “MEB”e ilginin dün de taçlandırıldığını ifade etti.

Bunun ötesinde sondaj yapılmazsa “MEB”le ilgili beklentilerin doğrulanıp yalanlanamayacağını anlatan Lakkotripis, “tüm bu dev şirketlerin gelişi bir anlama geliyor” diyerek, bu şirketlerin yatırım yapmaya, “MEB”de risk almaya geldiklerine işaret etti.

Lakkotripis, bir soruya karşılık verdiği yanıtta sözleşmelerim imzalanmasıyla devlet kasasına doğrudan 103,5 milyon Euro gireceğini söyledi.

Sondajlar konusuna da değinen Lakkotripis, 11’inci parseldeki sondaj dışında, ENI’nin iki sondaj planlanmakta olduğunu ancak bu sondajın hangi parsellerde olacağının netleştirilmediğini anlattı.

Lakkotripis, kendilerinin, 11’inci parselde sondaj olması ve yıl bitmeden iki sondajın daha yapılmasını, en azından başlamasını hedeflediklerini belirtti.

Şirketlerle temaslarında Türk yetkililerin açıklamalarıyla ilgili herhangi bir endişenin olup olmadığı sorusuna “Tüm bu çabada, gerek sondajların programlanmasında, gerekse üçüncü tur ruhsat ihalesinde siz herhangi bir endişe gördünüz mü?” sorusuyla yanıt veren Lakkotripis, “Biz kendimize güvenerek ilerleyelim, önümüzdeki ekonomik, siyasi, jeopolitik kışkırtmaları engelleyelim ve hedeflerimize bağlı kalalım” dedi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “2018’e Kadar Dört Sondaj” başlığıyla verdiği haberinde, edindiği bilgilere göre Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun 10’uncu parseldeki ilk sondajını 2018 yılı içerisinde yapmayı planladığını iddia etti.

Güvenilir kaynaklara göre, geçen Kasım ayında başlayan 10’uncu parsel bölgesindeki sismik araştırmaların süreceğini ve 10’uncu parsel üzerinde odaklanılmasıyla sona ereceğini kaydeden gazete, bu çalışmayla Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun, olası sondaj hedef ya da hedefleri ve kısa süreli sondaj programını belirleme imkanına sahip olacağını aktardı.

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