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Rum Bakanlar Kurulu’nun “Tatar ve Diğer Yetkililerin Pasaportları” Kararı Bugün

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Rum Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve diğer siyasilerin pasaportları konusunun da bulunduğu gündemle, Trodos’taki yazlık sarayda saat 10.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında toplanıyor.
Rum Bakanlar Kurulu’nun “Tatar ve Diğer Yetkililerin Pasaportları” Kararı Bugün

Rum Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve diğer siyasilerin pasaportları konusunun da bulunduğu gündemle, Trodos’taki yazlık sarayda saat 10.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında toplanıyor.

Fileleftheros “Pasaportları Alınır… Bakanlar Kurulu’nda Tatar ve Sahte Devletin Diğer Yetkilileri İle İlgili Karar Zamanı… Maraş ile İlgili İlk Tepki” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve hükümeti için, kapalı Maraş’ta atılan adımlarla ilgili karar zamanının geldiğini, bugünkü Bakanlar Kurulu’nda Başkanlık Sarayı’nın Hukuk Dairesi iş birliğinde çalıştığı önerinin ele alınacağını yazdı.

Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Tatar ve diğer KKTC yetkililerinin seyahat belgelerinin alınmasını öngören öneriyi 25 Temmuz’da Fileleftheros’a verdiği röportajda “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni küçümseyen, seyahat belgesini kullanamaz” diyerek detay vermeden açıkladığını yazan gazete, edindiği bilgilere dayanarak, kimlik kartlarının (vatandaşlıklarının) değil sadece seyahat belgelerinin alınması ile ilgili önerinin 20 civarında kişiyi kapsayacağını belirtti. 

Gazete bugün görüşülecek öneri hakkında alınacak karardan sonra, pasaportları geri alınacak olanların isim listesinin büyük ihtimalle yayımlanmayacağını yazdı. Gazete, bilgi sahibi bir kaynağın, isim listesinin yayınlanıp yayınlanmaması konusunun görüşülüp bir ilke kararı da alındığını ancak sonucun bugün netleşeceğini söylediğini aktardı.

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