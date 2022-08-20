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Rum bandıralı gemi, kaza yaptı!

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Rum bandıralı ticari bir geminin, Belçika’nın Ostend limanı yakınlarındaki demirleme yerinde bulunan Liberya bandıralı bir gemiyle çarpıştığı haber verildi.
Rum bandıralı gemi, kaza yaptı!

Fileleftheros gazetesi, “Brussels Times” isimli web sitesinin Belçika’daki “Belga” haber ajansına atıfta bulunarak dün yayımladığı habere yer verdiği haberinde, aynı kaynaklara göre, çarpışma sonucunda herhangi bir yaralanma olmadığını yazdı.

Olayın 18 Ağustos Perşembe günü meydana geldiğini ve “Maritsa” isimli Rum bandıralı ticari geminin, “Joy” isimli Liberya bandıralı gemiye düşük hızda seyrederken çarptığını kaydeden gazete, olayın sonucunda yaralanma olmadığını, ancak her iki geminin ve bir cankurtaran botunun zarar gördüğünü ekledi.

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