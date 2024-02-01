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Rum Barolar Birliği: Göz yummayacağız

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Kıbrıs Rum Barolar Birliği Başkanı Mihalis Vorkas, KKTC’deki eski Kıbrıslı Rum taşınmazlarının kullanımı veya satışına baro üyesi avukatların müdahil olmasına göz yummayacaklarını açıkladı.
Rum Barolar Birliği: Göz yummayacağız

Politis gazetesi, Barolar Birliği’nin dün düzenlediği basın toplantısında, bazı Rum avukatların KKTC’deki eski Kıbrıslı Rum taşınmazlarının kullanımı ve satışı işlemlerine müdahil olmaları ve kara para geliri elde etmeleri konusundaki iddialara değindiğini yazdı.

Habere göre Baro Başkanı Mihalis Vorkas açıklamasında, Güney Kıbrıs’taki hiçbir avukatın KKTC’yi dolaylı ya da doğrudan tanıyan ve Kıbrıs Rum taşınmazlarının kullanımını içeren faaliyetlerde yer almalarına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Vorkas ayrıca, avukatlar aracılığıyla kara para geliri aklanması konusuna da değinerek, çok az denilebilecek vakaların olduğunu doğruladı ve büyük vakaların gerçekleşmesi durumunda bunları gizli tutmayarak isimlere kadar açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

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