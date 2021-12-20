Rum basın özetleri

Filelefteros ana haberini “Kristmas sofrası muğlakta – Bilim adamları toplantılardaki kişi sayısının aşağıya çekilmesini istisnasız, herkese test yaptırma zorunluluğunun getirilmesini önerdi” başlıklarıyla veriyor. Haberde kısaca şöyle yazıyor:

Kristmas kutlaması sofrasına dair planlar yapmayın. Kişi sayısında yeni kısıtlamalar gelebilir. Hastanede tedavi alan hasta sayısının son on gün içerisinde ciddi biçimde artması, yeni vaka sayısında her gün artış görülmesi ve Omicron varyantının Kıbrıs’ta da hızla yayılması Hükümete yeni sert önlemler almaktan başka bir yol bırakmadı. Zira şu ana kadar alınmış olan önlemler, öyle görünüyor ki, virüsün toplum arasında yayılmasını engelleyemedi.

Bilim Kurulu üyelerinin bugün Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’a önlemlerle ilgili önerilerini sunması bekleniyor.

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Politis gazetesi de pandemi ile ilgili gelişmeleri veriyor ana haberinde.

Başlıklar şöyle:

“Omikron varyantı belirsizlik getirdi – Yeni vaka ve hastaneye yatanların sayısında istikrarlı artış. Yortulara ilişkin belirsizlik”

Gazete ön sayfasında şöyle yazıyor:

Bugün yapılacak olan bilirkişiler- Sağlık Bakanı toplantısında bilim insanları verileri değiştirmeye devam eden yeni virüs varyantına karşı önlem önerilerini sunacak. Öneriler yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak.

Yeni vaka ve tedavi gören kişiler sayısında görülen artış endişelendirmekle birlikte şimdilik lockdown olasılığı Hükümetin gündeminde yer almıyor. Hastalanmak yoluyla bağışıklık kazanmış olan kişilerin safepass’ının 6 aylık geçerlilik süresinin üç aya düşürülmesinin de düşünülen önlemler arasında olduğu konusunda bilgiler var.

Avrupa’da pandemi durumu nedeniyle sağlık sistemlerinin dayanırlığının test edildiği konusunda korkular hüküm sürüyor. Omicron’un yayılmasının önüne geçilememesi çeşitli ülkelerde yeni önlem ve kısıtlamalar getirdi.

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Haravi gazetesi de aynı konuyu şu başlıklarla yine ana haber olarak veriyor:

“Kristmas ve yeni yıl öncesinde yeni önlemler – Önlemler Sağlık Bakanının bugün bilim kuruluyla yapacağı görüşmede masaya konacak – Kristmas dönemi için pandeminin yayılmasına karşı yeni ek önlemlerin alınması ihtimali açık – Yortu kutlamalarında sofrada yer alacak kişilerin sayısının azaltılması da önlemler arasında yer alıyor – Her şey Kıbrıs’taki pandemi manzarasının bu haftaki durumuna bağlı olarak şekillenecek”

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Alithia gazetesi farklı bir haber seçmiş ana haber olarak. AKEL 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda çıkmazlar içinde” başlıkları altında verdiği haberinde şöyle yazıyor:

AKEL, DİSİ’nin adayının önüne geçmesini sağlayabilecek bir aday arayışı peşinde büyük sorunlarla karşı karşıya. AKEL şunu çok iyi biliyor ki, partinin genel sekreterini aday gösterdiği takdirde başarılı olamaz, bu nedenle de, diğer partilerde adaylar manzarasının netleşmeye başlamış olduğu bu dönemde hâlâ arayışını sürdürüyor. DİSİ’de Averof Neofitu’nun, DİKO’da ise Nikolas Papadopulos’un aday olacağı hemen hemen netleşmiş durumda. Bazı AKEL yetkililerinin verdiği bilgilere göre büyük çıkmaz içinde olan parti çaresizlik içinde çırpınıyor. AKEL aday arayışında Ahilleas Dimitriadis, Erato Kozaku Markulli, Yorgos Pamboridis, Konstandinos Hristofidis gibi isimleri, onlara destek sağlayacağı imajı verip aday olmaları konusunda tavrıyla teşvik etmeye çalışıyor. Buna paralel olarak da, bu isimlerden hangilerinin kabul edilir olduğunu anlamak amacıyla tabanının nabzını yokluyor.

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Gazetelerin diğer haberlerinden seçmeler:

Alithia gazetesi ana haberinin altındaki haberde şöyle yazıyor:

“Cumhurbaşkanı ile Başsavcı Meclisten geçen değişiklikler konusunda bugün bir araya gelecek – Milletvekilleri yortu tatiline ara vermek zorunda kalabilir”

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in meclisten geçmiş olan yeni düzenlemelerden herhangi birini, Meclise yeniden ele alınması üzere geri gönderme hakkına dayanarak, Anayasanın 51. Maddesine başvurması Meclisin yortu tatilini yarıda kesmesine neden olacak. Bu durumda milletvekilleri geçen Cuma günü onaylanan 2022 bütçesine dair değişiklikleri yeniden ele almak üzere Meclise çağrılacak. Bu doğrultuda Nikos Anastasiadis bugün Başsavcı Yorgos Savidis ile bir araya gelerek yapılan değişikliklerden hangilerinin Anayasaya uygun olmadığı konusunu ele alacak. Haberde ayrıca DİPA Başkanı Marios Karoyan’ın son anda tutum değiştirerek değişikliklerin lehine oy kullandığı ve böylelikle AKEL’e yönelik açılımlar yaptığı da hatırlatılıyor.

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“Acı çektiğini görmemek için öldürdüm- Kendi arzusuydu”

75 yaşındaki hasta karısını öldüren 74 yaşındaki şahıs bunu karısının amansız hastalıkla artık mücadele edemeyeceği için onun kendi isteği üzerine yaptığını söyledi. Fail karısını öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Komşuları çiftin birbirini çok sevdiğini söyledi.

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“Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk mezarlıklarında utanç verici manzaralar”

İki toplumlu Kültür Mirası Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk mezarlıklarındaki kötü durumun sonlandırılması için çözüm getiriyor. İşgal altındaki bölgedeki Limnia köyü mezarlığında bulunan kafatası mezarlıkların içinde olduğu durumun bir göstergesi.

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Hafta sonunda meydana gelen Karmel fırtınasına da yer veriyor bugünkü gazeteler.

Haravgi gazetesi ön sayfasında “Karmel Trodos’u beyazlara bürüdü. Karmel fırtınasının adadan geçişi Pazar akşamına kadar olan süre içinde yumuşak oldu. Trodos’ta kar yağdı, Baf’ta ve Larnaka’da ise şiddetli hava olayları meydana geldi” diye yazarken Filelefteros şöyle yazıyor:

“Karmel saldırısıyla uyandılar”

Limasol ve Baf kıyı kentleri Pazar sabahına şiddetli yağmur, gök gürültüsü ve şimşeklerle uyandı. Kötü hava koşulları Pazar gecesine kadar şiddetli yağmurla devam etti. Trodos bayramlıklarını giyindi. Polis ise dağlık yöreleri ziyaret etmeye cesaret eden yurttaşları don olayları beklenmesi nedeniyle bölgeden ayrılmaya çağırdı. Yoğun sis, şiddetli rüzgârlar, heyelan, yolların risk seviyesinin artmasına neden olurken otoyolu da su bastı.

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“Trafik kazasında bir ölüm”

Britanyalı 26 yaşındaki bir genç dün meydana gelen trafik kazasının kurbanı oldu. Kristofer Simons dün Pazar günü sabahın erken saatlerinde Peya yolunda giderken arabasının kontrolünü kaybetmesi sonucunda ağaca çarparak hayatını kaybetti.

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“Bir ölüm ve 448 yeni vaka”

Sağlık Bakanlığının dün yaptığı açıklamaya göre Pazar günü 448 yeni korona virüs vakası kaydedildi ve 87 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Hazırlayan: Vula Harana