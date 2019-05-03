Rum basın “referans şartlarının kabulü için baskı” yorumu yaptı

BM Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kıbrıs iyi niyet raporunun istişaresi tamamlandı. Endonezyalı Dönem Başkanı Dian Triansyah Djani’nin Güvenlik Konseyi adına yaptığı basın açıklaması Rum basınına “referans şartlarının kabulü için baskı” yorumuyla yansıdı.

Fileleftheros “Referans Şartlarının Kabulü İçin Baskı… Güvenlik Konseyi’nin Genel Sekreter’in İyi Niyet Misyonu Raporu Hakkında Bilgilendirilmesi Tamamlandı” başlıklı haberinde, Güvenlik Konseyi’nin, Siyasi Konular ile ilgili BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca tarafından kapalı oturumda bilgilendirildiğini yazdı.

Habere göre Djani Konsey üyeleri adına yaptığı açıklamada Genel Sekreter’in son raporunu ve Jane Holl Lute’tan istişarelerine devam etmesini isteme kararını selamladıklarını belirtti.

Kıbrıs sorununa acil çözüm bulunmasının, Kıbrıslıların ve bölgenin ekonomik çıkarı ve güvenliği açısından çok avantajlı olacağına vurgu yaptıklarını belirten Djani “tarafları, mevcut seçim döngüsünün sağladığı doğal fırsat penceresini akıllarında tutarak, güvenlik şartlarını özlü ve sonuç odaklı müzakerelere zemin olarak kabul etmeye teşvik ediyoruz” dedi.

Djani “iki toplum liderini, yakınlaşmalar ve ilerleme sürecine dair olumlu mesajlar vererek çözüme hazırlanmaya cesaretlendiriyoruz. Başarı olasılığına zarar veren faaliyetlerden kaçınılması gerektiğine vurgu yapıyor, güven yaratıcı önlemlerin uygulanmasını ve daha da geliştirilmesini teşvik ediyoruz. Sayın Lute’un taraflar ile görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dair bilgilendirme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazete diplomatik bir kaynağın, Güvenlik Konseyi üyelerinin, Kıbrıs sorununda başarı çabalarına zarar verecek eylemlerden kaçınılması gerektiği mesajının, Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz’e gönderme kararına “cevap” diye niteliğinde olduğunu iddia etti.

Gazete “Liperal” isimli Yunan internet gazetesinin, Türkiye’nin 549/19 sayılı Navtex’i ile “Limasol’un güneyinde Kıbrıs MEB’ini istilaya hazırlandığı” iddiasına yer verdi.

Politis haberi “Güvenlik Konseyi’nden Taraflara Olumlu Adım Telkini… Kinayeli Yumuşak İfadeler” başlığıyla aktardı ve Guterres’in Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili raporunu analiz eden Güvenlik Konseyi’nin, Güven Yaratıcı Önlemler, referans şartları, olumlu söylem ve gerilimden kaçınmaya dair tavsiyelerde bulunduğuna işaret etti.