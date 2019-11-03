Rum Basını: 3'lü görüşmeden beklentiler düşük, iptal bile edilebilir

Rum gazeteleri, 25 Kasım’da gerçekleşecek olan üçlü görüşme ışığında, Kıbrıs sorunuyla ilgili çeşitli yorumsal haberlere yer vermeye devam ediyor.

Rum gazeteleri, 25 Kasım’da gerçekleşecek olan üçlü görüşme ışığında, Kıbrıs sorunuyla ilgili çeşitli yorumsal haberlere yer vermeye devam ediyor.



Fileleftheros gazetesi; “Üçlü Görüşmeyle İlgili Alçak Uçuşlar- Ankara BM’nin İcraatlarını Zorlaştırıyor, İptal Bile İhtimal Dışında Değil- Beyaz Duman Çıkmasına İlişkin Ateş Yok” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, 25 Kasım’da Berlin’de BM Genel Sekreteri ile liderler arasında yapılacak olan görüşmenin sonuçlarına ilişkin beklentilerin düşük olduğunu iddia etti.



Kıbrıs sorununda atılacak ileriki adımlara ilişkin beklentilerin düşük olduğu iddiasını yineleyen gazete, üçlü görüşmenin iptal edilmesine dair düşünceler dahi bulunduğunu ileri sürdü.



25 Kasım görüşmesiyle ilgili hazırlıkların gidişatının “yokuş yukarı” olduğunu ve Ankara’nın mevcut aşamada müzakerelerin başlamasını uygun görmediğini yazan gazete, Ankara’nın dikkatinin Suriye krizine çevrilmiş olduğunu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya güvenmediğini ve kendisiyle her türlü doğrudan teması kestiğini iddia etti.



Türkiye’nin yalnızca ortaya koyduğu şartların yerine getirildiğini düşünmesi durumunda yeni bir çabaya razı olacağını öne süren gazete, bu şartları kısaca şöyle sıraladı:

“Rum kesimi tarafından olumlu oyun, bir diğer ifadeyle vetonun, kabul edilmesi ve enerji konusu. Paylaşım ve birlikte karar verme konusu. Bu taleplerin yerine getirilmesi durumunda yeni bir süreç başlayacak.”

Öte yandan BM’nin perde gerisinde hareket ettiğini yazan gazete, BM Genel Sekreteri Guterres’in İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla ayrı ayrı görüşmesinin haricinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışman Jane Holl

Lute’un da faaliyet üstleneceğini belirtti.

Lute’un 15-16 Kasım tarihlerinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmek için Atina’da olacağını yazan gazete, Lute’un Ankara ve Lefkoşa’ya da seyahat edeceğini bildirdi.

Öte yandan, uzak bir senaryo olsa da, üçlü görüşmenin yapılmamasının dahi ihtimal dâhilinde olduğunu ileri süren gazete, ancak bunun randevuyu belirleyen BM’yi zor durumda bırakacağına işaret etti.

BM’nin üçlü görüşme konusunda herhangi bir açıklama yapmadığına işaret eden gazete, Ankara’nın ise yeni bir sürecin, 2020 yılının Nisan ayında KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlamasını uygun gördüğünü ekledi.



Politis gazetesi ise; “İleriki Adımlara İlişkin Anahtar Guterres’in Elinde - Tarafların Berlin Görüşmesi Işığındaki Hedefleri ve İstekleri” başlıklı haberinde, 25 Kasım 2019 tarihinin Kıbrıs sorunu günü olacağını, çünkü gerek Berlin, gerek de New York’ta tartışma konusunun, tarafların kapsamlı çözüme ve adanın yeniden birleşmesine ulaşmayı nasıl başaracakları olacağına işaret etti.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununa ilk temasından bugüne kadar, her müdahalesi veya katkısında olumlu bir işaret (sonuç) getirdiğini de ekledi.



Kathimerini ise; “Üçlü Görüşme Engelli Yarış” başlıklı haberinde, Rum hükümet kaynaklarına dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Güvenlik Konseyi’ne yönelik mektubunda, Kıbrıslı Türkler için doğal gazdan elde edilecek gelirlerin payının yatırılacağı özel hesapla ilgili önerisi de dâhil olmak üzere, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute’a sunduğu fikirlere ayrıntılı bir şekilde atıfta bulunduğunu öne sürdü.



Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemlerle ilgili önerilerine de atıfta bulunduğunu kaydeden gazete, Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin iradesine de atıfta bulunarak üçlü görüşmeyle ilgili olumlu yanıtını yinelediğini aynı zamanda gayri resmi bir beş taraflı görüşme konusundaki olumlu tutumuna da atıfta bulunduğunu belirtti.

Anastasiadis’in belgesinde Türkiye’nin sözde Kıbrıs MEB’indeki “kışkırtıcı” faaliyetleri ile kapalı bölge Maraş’taki “ihlallerinin” yer aldığı da ifade edildi.



Gazete “Guterres Sonuç İstiyor” ara başlıklı haberinde ise, “üst düzey diplomatik kaynakların” Guterres’in üçlü görüşmenin sonuca sahip olmasını istediğini söylediklerini iletti.

Gazeteye göre “bahse konu kaynaklar” üçlü görüşmenin kesin olarak addedilmemesi gerektiğini, çünkü önümüzdeki haftanın gelişmeler açısından belirleyici olacağına da işaret ettiler.

Gazete, Atina’nın gelişmeler açısından endişeli olduğunu, Rum kesiminin ise siyasi eşitliğe kırmızı çizgiler koyduğunu ekledi.



Gazete, “Ankara Her Şey Masada Olacak Şekilde Beşli Görüşme İstiyor” başlıklı başka bir haberinde ise, Ankara’nın üçlü görüşmeyi küçümsediğini ve doğal gaz konusunu Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili kapsamlı müzakereye dâhil ettiğini ileri sürdü.



Simerini ise; “Berlin’de Baskı Sahnesi Hazırlanıyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin “var olan ve Kıbrıs’taki iki toplum liderine boğucu bir çember meydana getiren olgulardan istifade etmeye hazırlandığı” iddiasında bulundu.