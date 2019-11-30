Rum basını: “AKEL’den İsrail’e saldırı Filistin’e destek”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, partisinin “4 Haziran 1967 sınırlarına sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması ile sorunun adil ve barışçıl çözülmesine kadar Filistinlilerin yanında olacağını” söyledi.

Fileleftheros’un “AKEL: İsrail’e Saldırı Filistinlilere Destek” başlıklı haberine göre Kiprianu, uluslararası Filistin halkına destek günü dolayısıyla dün Filistin’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Jubran Taweel ile büyükelçilik makamında görüştü.

Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 17 Kasım tarihli, İsrail’in kolonizasyon politikasının uluslararası hukuka aykırı olmadığına dair açıklamasını kınayan Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu açıklamayı kınayacak güç bulamamasından” da üzüntü belirtti.

ABD’nin, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, İsrail’in Kudüs’ü bölünmez başkenti ilan etmesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri’ndeki egemenliği tanıması ve beş milyon Filistinli göçmenin uluslararası tanınmış göçmen statüsünü kaldırma çabası gibi bir dizi faaliyetine işaret eden Kiprianu, bütün bu eylemlerin ve İsrail’in cezalandırılmamasının uluslararası hukuk, insan hakları ihlallerini güçlendirip teşvik ettiği görüşünü ortaya koydu.