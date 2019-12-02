Rum basını “Akıncı’nın Berlin’deki üçlü görüşmeden elde ettiği kazançlar”ı yazdı

Politis gazetesi, Berlin’de liderler ile BM Genel Sekreteri arasında gerçekleştirilen görüşmeden ortaya çıkan ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açısından kazanç olarak addedilen dört nokta bulunduğunu yazdı.

Gazete, kim olduklarını belirtmediği “kaynaklara” dayanarak, Cumhurbaşkanı Akıncı açısından, Berlin görüşmesinin kazancı olarak addedilen dört temel noktayı kısaca şöyle özetledi:

“Birincisi, 1991 yılındaki 714 sayılı karar temelinde, siyasi eşitlikle ilgili olarak BM Genel Sekreterinin açıklamasında yer alan ifade.

İkinci nokta ise, Kıbrıs sorununun çözüm temeli olarak iki kesimli iki toplumlu federasyona net bir şekilde değinilmesi.

Üçüncü nokta, sürecin şekli. Akıncı’nın, net zaman takvimleri istemesine rağmen, Guterres’in ‘durumların bu kez farklı olması gerektiğine’ dair ifadesinden memnun kalması.

Dördüncü ve beklenmedik olan nokta ise, kapsamlı bir çözüme ilişkin yolu açacak olan stratejik bir anlaşmaya varılmasına ilişkin ifade.”