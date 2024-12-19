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Rum basını: Alman emlakçının davası Mart ayına ertelendi

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Esentepe ve Girne’de emlak satışına aracılık ettiği gerekçesiyle Temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve Eylül ayında Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Alman emlakçının dava duruşması 5 Mart 2025'e ertelendi.
Rum basını: Alman emlakçının davası Mart ayına ertelendi

Haravgi gazetesi, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin Alman emlakçının dava duruşmasını erteleme nedeninin, mahkemenin ağır programı ve yoğunluğunun gösterildiğini yazdı.

Habere göre, iddia makamı, Alman emlakçının bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalmasını önerirken, Alman emlakçının avukatı Sotiris Avguru ise savunmanın tanık belgelerinin tamamını almadığını ancak bazı belgelerin tercümesinin de beklemede olduğunu ileri sürerek, bu karara itirazda bulundu.

Avrupa Konseyi’nin raporuna ve Rum basınında çıkan haberlere atıfta yapılarak, Alman emlakçının, aşırı doluluk nedeniyle Merkezi Cezaevi'ndeki tutukluluk koşulların elverişsiz olduğundan söz eden Avguru, müvekkilinin avukatlarıyla yaptığı görüşmeler sırasında tercümana erişim sorunu yaşadığını da belirtti.

İddia makamı ise savunmanın dile getirdiği ilk noktayı teyit ederken, Avrupa Konseyi’nin raporunda tutukluluk koşulları hakkında belirli bir şeyden bahsedilmediğini savundu.

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