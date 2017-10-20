Rum Basını: AP Milletvekilleri Kıbrıslı Türk Milletvekillerine Brüksel’de destek veriyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi üyelerinin, Kıbrıslı Türk milletvekillerini Brüksel’e davet ederek “garip ve aynı zamanda kışkırtıcı bir harekette bulundukları” iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi; “Garip Oyunlar… AP Milletvekilleri Kıbrıslı Türk Milletvekillerine Brüksel’de Destek Veriyor” başlıklı haberinde, “meselenin kışkırtıcı olan tarafının”, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) üyesi milletvekillerinin, Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyesi olan AP milletvekilleri tarafından Brüksel’e davet edilmesi olduğunu yazdı.

AP milletvekillerinin Kıbrıslı Türk milletvekillerini, DİKO Başkanı ve Rum Başkanlık adaylarından Nikolas Papadopulos’un Brüksel’de bulunduğu sırada oraya “davet etmeye özen gösterdikleri” iddiasında bulunan gazete, Papadopulos’un Avrupalı Sosyalistler ve Demokratların liderliğiyle resmi temaslarda bulunduğunu belirtti.

Gazete, Kıbrıslı Türk milletvekillerinin Brüksel’e davet edilme “bahanesinin”, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler olarak gösterildiğini, ancak “gerçek arzunun bilindik Kıbrıs Türk gündeminin ele alınması”, bir diğer ifadeyle bunun “Avrupa Parlamentosu’ndaki temsiliyet konusu, işgal altındaki bölgelerden AB’ye yönelik doğrudan ticaretin ileriye götürülmesi ve tabii ki Türk tarafının ambargonun kaldırılmasına dair daimi talebi olduğunu” öne sürdü.

Gazete “elindeki bilgilere” dayanarak, AP milletvekilleri tarafından “Kıbrıs Türk taleplerinin memnun edilmesine dair hareketler gerçekleştirileceği konusunda sözler verildiğini” de ekledi.