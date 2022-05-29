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Rum basını “barut kokusu” alıyor

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“Kıbrıs, İsrail, Yunanistan, Türkiye ve Mısır Doğu Akdeniz’deki doğal zenginlik için ortak lisans vermeli”
Rum basını “barut kokusu” alıyor

Türkiye’nin, “Yunus” araştırma gemisinin ardından dün de “Çeşme” TSG araştırma gemisinin Ege’de yapacağı hidrokarbon arama çalışmaları için yeni bir Navtex yayımlaması ve Yunanistan tarafının buna gösterdiği tepkiler, Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia, haberi fotoğraf eşliğinde birinci sayfasından “Barut Kokuyor… Türkiye Yasadışı Navtex İlan Etti ve Çeşme Araştırmalar İçin Ege’ye Çıktı” başlığıyla aktardı.

Haravgi “’Çeşme’yi Araştırmalar İçin Ege’ye Gönderiyorlar… Erdoğan’ın Kararından Sonra Türkiye İle Yunanistan Arasındaki İlişkilerde Yeni Gerilim” başlığını attı.

Her iki gazete de haberlerini detaylandırdıkları sayfalarında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki hafta Brüksel’de düzenlenecek Avrupa Konseyi toplantısında Avrupalı ortaklarından, “Türkiye’ye itidal çağrısı yapmalarını isteyeceğini” hatırlattı.

Fileleftheros ise “Kıbrıs’ta Türk Ablukası” başlıklı analiz haberinde, Türkiye’nin 19 Mayıs’ta BM Genel Sekreteri’ne ilettiği mektupla Rum yönetiminin, enerji programlarını durdurmasını isteyerek, aksi halde hem kendinin hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını savunacağını bildirdiğini aktardı.

Türkiye’nin Maraş’ta da yeni hareketlerde bulunmaya hazırlandığı görüşünü aktaran gazete, mektup diplomasisi yürüten ve Maraş odağındaki Güven Yaratıcı Önlemler tezinde ısrar eden Rum yönetiminin kapalı Maraş’la ilgili girişimlerinin işe yaramadığını vurguladı, “Temmuz, karada ve denizdeki gelişmeler açısından kritik” yorumunu yaptı.

“EastMed Türkiye’nin işbirliği olmadan hayata geçirilemez”

Aynı gazete, Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Merkezi araştırma olan Hay Eitan Yanorokak’ın bu gazeteye verdiği özel söyleşide; Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan,  Türkiye, Mısır’ın işbirliği yapması ve Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliğin kullanılması için ortak lisans vermesi gerektiği görüşüne yer verdiğini yazdı.

Habere göre “Türkiye'nin işbirliği olmadan East Med projesinin hayata geçirilemeyeceğini herkes biliyor” vurgusunu yapan Yanorokak, özetle şunları ekledi:

“EastMEd boru hattı, doğalgazı Kıbrıs ve İsrail'den Yunanistan'a taşımak için tasarlandı. Ama görünen o ki Türkiye oyuna dâhil edilmeli.  EastMed bu ülkeleri bölmek yerine birleştirebilir.  Bu, kulağa bilimkurgu gibi gelebilir ama eski İsrail başbakanı David ben Gurion'un 'Orta Doğu'da gerçekçi olmak istiyorsanız mucizelere inanmanız gerekir' sözünü hiç unutmuyorum. Bu bakış açısıyla Kıbrıs, İsrail, Yunanistan, Türkiye ve Mısır işbirliği yapmalı ve Doğu Akdeniz'in doğal zenginliklerinin yabancı şirketlere işletilmesi için ortak lisanslar vermelidir. Bu bütün bu ülkelerin sonuca, yani doğal gazı Avrupa’ya ulaştırmaya odaklanacağı bir çözümdür.”

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