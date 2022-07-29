  • BIST 2.556,13
  • Altın 1018.234
  • Dolar 17.9421
  • Euro 18.3668
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Rum basını: Başpiskopos II. Hrisostomos’un sağlık durumunun stabil

» »
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, sağlık sorunları nedeniyle tedavi için İsrail’e gittiği bildirildi.
Rum basını: Başpiskopos II. Hrisostomos’un sağlık durumunun stabil

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un sağlık sorunları yaşadığı gerekçesiyle İsrail’e gitti.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye açıklama yapan Karpaz Piskoposu Hristoforos’un, Başpiskopos II. Hrisostomos’un sağlık durumunun stabil olduğunu ve herhangi bir olumsuz gelişme bulunmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristoforos, II. Hrisostomos’un sağlığıyla ilgili özel bir muayeneden geçmek amacıyla Çarşamba günü öğleden sonra İsrail’e gittiğini ve haftaya Güney Kıbrıs’a döneceğini kaydetti.

Hristoforos, II. Hrisostomos’un İsrail’e seyahatiyle ilgili açıklama yapmamış olmasının, doktorlarının istediği rutin bir muayenenin söz konusu olmasından kaynaklandığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis: Vatanı birleştirecek bir çözüm ihtimalinin sağlayacağı perspektifleri düşünün27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:07
  • Rum Ortodoks Kilisesi Güney Kıbrıs’taki en büyük enerji yatırımı için onay aldı26 Temmuz 2022 Salı 15:40
  • Reşit olmayan mülteciler olay çıkardı26 Temmuz 2022 Salı 15:11
  • Anastasiadis, BM’nin müdahil olmasını bekliyor26 Temmuz 2022 Salı 10:04
  • Güney Kıbrıs’taki yabancı öğrenci sayısı son yedi yılda ikiye katlandı25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:42
  • Güney'de yabancılara sokak dayağı25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:23
  • KKTC piyango biletlerine konulan fotoğraf Rum basınında da gündem oldu25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:32
  • Güney Kıbrıs’ın kiraladığı iki yangın söndürme helikopteri yarın geliyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:19
  • Güney Kıbrıs Maymun Çiçeği Virüsü nedeniyle alarma geçti25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:18
  • Kasulidis Kıbrıs sorununda gelişmeler için Türkiye’deki seçimlerin beklendiğini iddia etti24 Temmuz 2022 Pazar 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti