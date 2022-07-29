Rum basını: Başpiskopos II. Hrisostomos’un sağlık durumunun stabil

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un sağlık sorunları yaşadığı gerekçesiyle İsrail’e gitti.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye açıklama yapan Karpaz Piskoposu Hristoforos’un, Başpiskopos II. Hrisostomos’un sağlık durumunun stabil olduğunu ve herhangi bir olumsuz gelişme bulunmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristoforos, II. Hrisostomos’un sağlığıyla ilgili özel bir muayeneden geçmek amacıyla Çarşamba günü öğleden sonra İsrail’e gittiğini ve haftaya Güney Kıbrıs’a döneceğini kaydetti.

Hristoforos, II. Hrisostomos’un İsrail’e seyahatiyle ilgili açıklama yapmamış olmasının, doktorlarının istediği rutin bir muayenenin söz konusu olmasından kaynaklandığını belirtti.