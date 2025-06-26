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Rum basını: Beşli görüşmenin tarihinin Türkiye yüzünden belirlenemediği iddia edildi

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Kıbrıs sorunu için yapılacak gayri resmi beşli görüşmenin tarihinin, "Türkiye yüzünden" henüz belirlenemediği iddia edildi.
Rum basını: Beşli görüşmenin tarihinin Türkiye yüzünden belirlenemediği iddia edildi

Fileleftheros gazetesi, Rum tarafının, Türk tarafının aksine Kıbrıs sorununda özlü müzakereler istediğini ve Rum hükümetine göre New York’ta yapılması planlanan gayri resmi beşli görüşmenin tarihinin Türkiye'nin başta söylenen tarihlerde uzlaşmaması nedeniyle  belirlenemediğini öne sürdü.

Birleşmiş Milletlerin görüşme için 24-25 Temmuz’u önerdiğini anımsatan gazete  Türkiye’nin bu konuda herhangi bir yanıt vermediğini; görüşmenin daha erken yapılması yönündeki girişimlerin de sonuçsuz kaldığını yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, dün gayri resmi beşli görüşme için verilen tarihler konusunda Türkiye dışındaki tüm tarafların olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Letimbiotis, BM Genel Sekreterliği tarafından da farklı tarihler konusunda girişim yapıldığını ve nihai sonuç için koordinasyon halinde olduklarını da kaydetti.

Temmuz ayındaki görüşme için yoğun bir ön hazırlığın söz konusu olduğunu ifade eden Letimbiotis, bu görüşmenin Kıbrıs sorununun özünün görüşülmesine  imkan sağladığına işaret etti.

-Holguin Brüksel ve Londra temasları için hazırlık yapıyor

Gazete haberine devamında  BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in gelen hafta, Kıbrıs sorununa müdahil taraflarla temaslarda bulunmak üzere Londra ve Brüksel’e gideceğini; akabinde de adaya dönerek yeni tur görüşmelere başlayacağını yazdı.

Brüksel’den verilen bilgiye göre, Holguin ile Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn arasında görüşme ayarlandığını kaydeden gazete, bunun Kıbrıs sorunu açısından önemli bir ilk görüşme olacağına vurgu yaptı.

Haberde, Holguin’in Ankara ve Atina’yı halihazırda ziyaret ettiği ve tüm temasların tamamlanmasının ardından, temmuz ayındaki çoklu görüşme öncesinde yeni tur temaslar yapabilmek için adaya dönmeyi arzuladığı da ifade edildi.

Gazete Letimbiotis’in dünkü açıklamalarında, Hristodulidis ile Hahn arasındaki ilk görüşmenin sembolik önemine ve özüne atıfta bulunduğunu ve  Hristodulidis’in göreve gelmesinden bu yana, AB’nin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına daha aktif katılımı için  çaba sarf ettiğini de anımsattı.

Habere göre, Letimbiotis, bu çabalarla AB-Türkiye ilişkilerinin Kıbrıs sorunundaki ilerlemeyle ilişkilendirilmesi ve deneyimli bir diplomat olan Johannes Hahn’ın atanması yoluyla AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif katılımının hedeflendiğine de işaret etti.

Letimbiotis, Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile görüşmesinin, Stewart’ın 14 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyi’ne BM Barış Gücü (UNFICYP) ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonuna ilişkin rapor sunacak olması nedeniyle özel bir önem taşıdığını da belirtti.

-Tatar’ın Hahn ile görüşmeyi reddetmesini de yorumladı

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Letimbiotis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Hahn ile görüşmeyi reddetmesini yorumladığını yazdı.

Habere göre Letimbiotis, Kıbrıslı Türk yurttaşlarının “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin de rızasıyla Avrupalı vatandaşların sahip olduğu birçok haktan yararlanabildiğini kaydetti, AB’nin de bunu bildiği bu gerçeğin  “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin en büyük başarısı ve bazı şeylerin  göstergesi olduğunu söyledi.

Letimbiotis, “Tatar ile Hahn eğer görüşseydi ve fikir alışverişinde bulunsaydı, bu yalnızca olumlu olarak değerlendirilebilirdi” dedi.

Habere göre Letimbiotis, Rum tarafının diyalogun ve girişimlerin sürekliliğini istediğini de söyledi.

 

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