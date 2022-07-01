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Rum Basını: “Bir fotoğraf, binlerce kelimeye bedel"

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Rum Basını: “Bir fotoğraf, binlerce kelimeye bedel"
Rum Basını: “Bir fotoğraf, binlerce kelimeye bedel"

Akdeniz Oyunları Cezayir’de devam ederken, cimnastikte Türkiyeli ve Kıbrıslı sporcular birlikte kürsüye çıkmışlardı. Halkalı Bar kategorisinde ilk sırada Kıbrıs’tan Marios Georgiou, ikinci sırada Türkiye’den Adem Asil yine Türkiye’den Ahmet Önder ise üçüncü sırada yer almıştı.

Kıbrıs Rum basını söz konusu ödül töreninde 2 ülkenin bayrağının yer aldığı fotoğrafı kastederek “Bir fotoğraf, binlerce kelimeye bedel" ifadelerini kullandı.

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