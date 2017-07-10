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Rum basını: BM çözümsüzlüğün sorumluluğunu Rum tarafına yüklüyor

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Rum basını: BM çözümsüzlüğün sorumluluğunu Rum tarafına yüklüyor
İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kalmasının ardından, BM çevrelerinin, Kıbrıs Rum tarafı aleyhine sorumluluk yükleme sahnesi kurmaya çalıştığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesinin “Sorumluluk İçin Çirkin Oyun” başlıklı haberinde, BM çevrelerinin, gerek kendi yanlış ve eksikliklerini, gerekse Türkiye’nin takındığı olumsuz tavrı saklama çabası içerisinde, Kıbrıs Rum tarafı aleyhine “sorumluluk yükleme” sahnesi kurma girişiminde bulunduğunu yazdı.

Gazete, konferansın sonuçsuz kalmasından birkaç saat sonra, BM yetkilisinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın tutumuna ilişkin iddiaları sızdırmaya başladığını; bu bilgilerin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’taki siyasetçi ve medyaya yönelik olduğunu savundu.

Bu iddiaların Kıbrıs’taki bir BM yetkilisi tarafından da desteklendiğini ileri süren gazete, BM yetkilisinin “Atina, Kıbrıs’ta 650 Türk, 950 Yunan askerinin sonsuza kadar kalmasını, 15 yılda müdahale haklarının ve Garanti Anlaşması’nın gözden geçirilmesini kabul ettiği” şeklindeki iddiasının Anastasiadis tarafından reddedildiğini yazdı.

Haberde yer alan bir başka iddia ise, “Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, gece yarısından sonra ikna etmek için Anastasiadis ile telefonda görüştüğü ancak Anastasiadis’in uzlaşmaz olduğu”  şeklindeydi.

Beşli konferansın sonuçlanmasından önceki kritik saatlerde Türk tezlerine rıza göstermesi için Anastasiadis’e baskı yapıldığını yazan gazete, BM ve İngilizlerin, Rum tarafından Türkiye’nin Güvenlik konusunda esneklik göstereceğine ve Guterres’in taslağı temelinde strateji anlaşmasını imzalayacağına yönelik teyitleri kabul etmesini istediğini de yazdı.

Gazete, BM Genel Sekreteri Guterres’in, Kıbrıs sorununa ilişkin ayrı bir rapor sunmamaya yöneldiğini ve UNFICYP raporunda bundan söz edeceğini de yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi, “Blame Game’de Puslu Manzara” başlıklı haberinde, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının yansıra Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlarının, Crans-Montana’daki kritik yemekte neler olduğuna dair net görüntü vermekten kaçınarak, sorumluluk yükleme sürecini ileriye götürdüklerini yazdı.

Gazete, aynı haberin içerisinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de açıklaması sırasında çabanın sonuçsuz kalmasına ilişkin sorumluktan söz etmekten kaçındığına da dikkati çekti.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI RUM BASININDA YER ALDI

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Tüm gayretlerimize rağmen Kıbrıs Konferansı sonuçsuz kaldı. Türkiye'nin ve Türk tarafının özverili çabaları, samimi ve ılımlı tavrı hak ettiği karşılığı göremedi. BM parametrelerinde ısrar etmenin bir anlamı olmadı” şeklindeki açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete haberi “Erdoğan, Eğer Diğer Taraf Yapıcı Bir Tavır Sergilemezse, B veya C Planı’ndan Söz Etmeye Başlayacaklarını Açıkladı” şeklinde yansıttı.

Alithia gazetesi, “Erdoğan Da Konuştu- BM Parametreleri Dışında Çözüm” başlığını kullanırken Fileleftheros gazetesi haberi “Erdoğan Hattı Çekti”; Haravgi gazetesi ise “BM Parametreleri Dışında Çözüm İstiyorlar” şeklinde yansıttı.

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