  • BIST 2.535,68
  • Altın 1027.504
  • Dolar 17.2262
  • Euro 18.0697
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAPozitif Düşünme Yöntemleri!

Rum Basını Çavuşoğlu direktifler verdi!

» »
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti Rum basınındaki haberlerde "Tepki gösteren Kıbrıslı Türkleri toparlamaya geldi, direktifler verdi" şeklinde yer aldı.
Rum Basını Çavuşoğlu direktifler verdi!

Rum basını, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretine yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, “Mevlüt Çavuşoğlu Tatar’ı Ziyaret Etti ve Direktifler Verdi – Türk Dışişleri Bakanı’nı İşgal Lideri İle Bugün Ortak Basın Açıklaması” başlıkları altında verdiği haberini Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretine ayırdı.

Çavuşoğlu’nun ziyaretini “yasadışı” kelimesiyle nitelendiren gazete, Çavuşoğlu’nun temaslarında imzalanan protokol konusunda ikna girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Haberde ayrıca, Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün ortak bir basın açıklaması yapacakları da vurgulandı.

Haber, Alithia'da “Tepki Gösteren Kıbrıslı Türkleri Toparlamaya Geldi – Kurt Tepki Gösteren Kıbrıslı Türkleri Kısıtlamaya Karar Verdi”; Haravgi'de “Çavuşoğlu Dün Kıbrıslı Türk Örgütlerle Buluştu” başlıklarıyla yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Wall Street Kıbrıs’ta yatırım fırsatı görüyor”11 Haziran 2022 Cumartesi 16:32
  • Güney Kıbrıs'ta enflasyon %7 bekleniyor.. Kötü günler için uyarılar geldi...11 Haziran 2022 Cumartesi 16:30
  • Güney Kıbrıs Merkez Bankası: “Piyasada daha kötü günler bekleniyor”11 Haziran 2022 Cumartesi 15:09
  • Zeta Emilianidu’yu son yolculuğuna uğurladılar11 Haziran 2022 Cumartesi 14:53
  • Erdoğan’a Güney Kıbrıs ve Yunan Dışişleri Bakanlıklarından yanıt11 Haziran 2022 Cumartesi 14:33
  • Rum Savunma Bakanı, hedeflerini açıkladı!11 Haziran 2022 Cumartesi 13:51
  • Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 1 kişi koronavirüse yenik düştü10 Haziran 2022 Cuma 11:46
  • Kıbrıs’ta deprem!10 Haziran 2022 Cuma 11:35
  • Güney’de hellim tartışmaları: MİK için uygulama yerine uzatma08 Haziran 2022 Çarşamba 15:48
  • Limasol’da bir kişi tartıştığı yaşlı çifti ve bir arkadaşlarını benzin dökerek yaktı08 Haziran 2022 Çarşamba 15:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti