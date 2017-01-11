Rum Basını: Dönüşümlü Başkanlığa karşı haritaları aç

Rum basınında yer alan haberlere göre Rum Lider Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “sana dönüşümlü başkanlığı vereyim bunun karşılığında haritaları şimdi masaya aç” teklifinde bulunduğu iddia edildi. Rum tarafından ilk kez dönüşümlü başkanlığın kabul edilmesiyle ilgili bir öneri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu teklife yanıt vermediği iddia edilirken, dönüşümlü başkanlık konusunun yönetim ve güç paylaşımı başlığının en önemli maddesi olduğu, siyasi eşitlik alanında Kıbrıslı Türklerin en çok önem verdiği ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın olmazsa olmaz dediği bir durum olarak değerlendirdiği biliniyor. Rum basınında yer alan bu iddialar Türk tarafı yetkilileri tarafından henüz yalanlanmadı.