Rum Basını: "Eide özür diledi"

Gazete gerek BM’nin duruma netlik kazandırması, gerek de Eide’nin izahatlarının akabinde, konunun kapanmış olarak kabul edildiğini ekledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, BM Genel Sekreteri’ni Konferansta temsil eden BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman ile birlikte, dün Crans-Montana’daki Le Regant Kongre Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla ilgili haberler, Rum gazetelerinde de yer aldı.

Alithia gazetesi “Dünkü Başlangıç Başarılı - BM Genel Sekreteri Yardımcısı ile Özel Danışmanı, Kıbrıs’la İlgili Konferansın Dün Sabah Crans Montana’da İyi Bir Başlangıç Yapmasından Ötürü Cesaretlenmiş Olduklarını Söylediler” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Eide ile Feltman’ın, güvenlik ve garantilere ilişkin konferansın dün sabahki oturumunun tamamlanmasının ardından düzenledikleri basın toplantısında söylediklerine yer verdi.

Gazeteye göre Eide, konferansa yapıcı ve iyi görüşmelerle, iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirirken, Feltman ise açıklamasında dün sabah işitilenlerin, liderlerin ve üç garantör gücün bu konferansa zorlukları aşma ve konuları çözme kararlılığıyla geldiğini gösterdiğini dile getirdi.

“BELGEYLE İLGİLİ NEREDEYSE FIRTINA KOPUYORDU… EİDE ÖZÜR DİLEDİ”

Gazete “Belgeyle İlgili Neredeyse Fırtına Kopuyordu - Başkanın Sert Tepkisi İzahatları Beraberinde Getirdi - Eide Belgenin Geri Çekilmediği Konusundaki Açıklaması Yüzünden Özür Diledi” başlıklarıyla yayımladığı başka bir haberinde ise, Feltman ile düzenledikleri basın toplantısında Eide’nin, “kılavuz” olarak nitelendirilen belgesiyle ilgili sözlerinin, tepkiye neden olduğunu yazdı.

Eide’nin, “metin geri çekilmedi. Bu yanlış bir ifadedir. Yalnızca bunun ortak olmadığı tespitine vardık. Bunu ortaya koyduk, ama ortak değildir. Bunu ortak bir platform olarak kullanmıyoruz” şeklindeki sözlerinin, Rum heyetinin ani ve sert tepkisine neden olduğunu kaydeden gazete, bunun belgenin masaya geri getirilmesi çabası olarak yorumlandığını ifade etti.

Konuyla ilgili olarak BM nezdinde diplomatik girişimde bulunulduğunu yazan gazete, BM’nin ise hem hemen durumu düzeltmeye, hem de “belgenin herhangi bir statüsü olmadığına” dair açıklayıcı bir beyanatta bulunmaya çalıştığını kaydetti.

“Belgenin ortak belge olmadığını ve Kıbrıs’la ilgili konferansta ortaya konmasının söz konusu olmadığını” dile getiren BM, “Ocak ayında Mont Pelerin’de yapılan 3’üncü görüşmede hazırlanan metinde kayda geçirilen tezler ile metnin hazırlanması için kullanılan fikirlerin, tüm taraflarla istişare içerisinde, tarafların hizmetinde olduğunu” ifade etti.

“Elde edinilen bilgilerin”, dün öğleden sonraki oturumun başlamasından önce, Anastasiadis’in de konuyu Eide’nin gündemine getirdiği yönünde olduğunu yazan gazete, “Norveçli diplomatın, belgesinin herhangi bir statüsü olmadığına açıklık getirerek özür dilediğini ve basın toplantısında konunun tümünü doğru bir şekilde ortaya koymadığını söylediğini” aktardı.

Gazete gerek BM’nin duruma netlik kazandırması, gerek de Eide’nin izahatlarının akabinde, konunun kapanmış olarak kabul edildiğini ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Eide: Belge Geri Çekilmedi. Ortak Değil, Fikirler Bileşiminden İbarettir - Özür Dileme” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, “Eide’nin ortak belgenin geri çekilmediğine dair açıklamasının, gündeme yıldırım gibi düştüğünü” yazdı.

Fileleftheros ise “Eide Belgeyi Hortlatıyor - Özel Danışman Yaptığı Açıklamalar ve Sözünü Geri Almalarla Konferansa Katılanların Sinirleriyle Oynuyor” başlıklı haberinde, “Eide belgesinin yeni ateşler yaktığı” yorumunda bulunarak, “bunların Rum kesiminin BM’ye yönelik protestoları ve itirazlarının akabinde söndüğünü” ifade etti.

Diğer bir haberinde ise, Eide’nin basın toplantısında belge konusunda sarf ettiği sözlere Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hemen tepki gösterdiğini yazan gazete, Anastasiadis’in geçtiğimiz Cumartesi günü belge konusunda BM Genel Sekreterine gönderdiği mektuba dün sabah yanıt aldığını ve mektupta “ortak belgenin herhangi bir statüsü olmayacağının belirtildiğini” kaydetti.

Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “endişelerini dikkatle kayda geçirdiğini belirttiğini” de ekledi.

Politis ise habere “Guterres’ten Destek” başlığıyla yer verdi.

GUTERRES YARIN CRANS MONTANA’YA GİDİYOR

Öte yandan Fileleftheros ile Alithia gazeteleri, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yarın Crans Montana’ya gideceği konusunda, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stefan Dujarric’in dün yaptığı açıklamaya da yer verdi.