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Rum basını: Güney Kıbrıs'ın en iyi müttefiki Brüksel

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Avrupa Birliği’nden bir kaynağın, Güney Kıbrıs’ın “Brüksel’den daha iyi bir müttefikinin olmadığını” söylediği belirtildi.
Rum basını: Güney Kıbrıs'ın en iyi müttefiki Brüksel

Alithia gazetesi, “AB: Lefkoşa’nın Brüksel’den Daha İyi Bir Müteffiki Yok-Kıbrıs’ta Tek Taraflı Türk Faaliyetleri Devam Ederse Tepki Göstereceğiz” başlıklı haberinde, Avrupa Birliği’nden bir kaynağın “Türkiye’nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek Güney Kıbrıs aleyhine, tek taraflı faaliyetlerini sürdürmesi halinde reaksiyonun olacağı” yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre aynı kaynak açıklamasında ayrıca “Lefkoşa’nın Brüksel’den daha iyi bir müttefiki yok” şeklinde de söylemde bulundu.

AB’nin Güney Kıbrıs ve Ukrayna karşısındaki tutumuna ilişkin olarak çifte standardın bulunmadığını söyleyen AB kaynağı, iki ülkenin de başka ülkeler tarafından “işgal kurbanı” olduğunu savundu.

Güney Kıbrıs çevresinde yasa dışı sondajlarda bulunan kişilere ve kurumlara yönelik yaptırımlar konusunda ise aynı kaynak, bunun; 27’lerin oy birliğinin ve diğer ortakların Güney Kıbrıs’ın argümanları konusunda ikna olmasının sonucu olduğunu ifade etti.

Aynı kaynak, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Türkiye konusundaki görüşlerini açıkça dile getirdiğini, ayrıca “Türkiye’ye karşı daha sert olmamız gerektiği” görüşüne de sahip olduğunu savundu.

Aynı kaynak açıklamasında “Kıbrıs’taki Türk işgalinin ve Ukrayna’daki Rus işgaline ilişkin durumların” kıyaslanmasının mümkün olmadığını çünkü artık 27 ülkeden oluşan AB’nin bulunduğunu, Ukrayna’nın durumunda ise sebep olmaksızın, saldırgan ülkenin BM Güvenlik Konseyi üyesi olan bir ülke olduğunu söyledi.

Aynı kaynak ayrıca her iki durumda da haksız “istilanın” bulunmasının yapılacak tek kıyaslama olduğunu savundu.

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