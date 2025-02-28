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Rum basını: Guterres devamı gelecek bir görüşme hedefliyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mart ayında Cenevre’de gerçekleştirilecek görüşmede bazı ilerlemeler kaydedilebileceğini düşündüğü kaydedildi.
Rum basını: Guterres devamı gelecek bir görüşme hedefliyor

Fileleftheros gazetesi “Guterres’in Hedefi Devamı Gelecek Bir Görüşme” başlığıyla yer verdiği haberinde Guterres’in çabasının devam ettirmek istediğini ve  İsviçre’de gerçekleştirilecek gayri resmi görüşmenin ardından da adımlar atılmasını istediğine işaret etti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak Guterres’in Kıbrıs sorunu hususunda yabancı yetkililerle yaptığı görüşmelerde konuya odaklandığını gösterdiğini ve bunu Yunanistan Dışişleri Bakanıyla görüşmesinde de yaptığını kaydeden gazete, “diplomatik kaynakların” gazeteye söylediklerine dayanarak Guterres’in Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi görüşme esnasında bazı ilerlemeler kaydedilebileceğini düşündüğünü yineledi.

Gazeteye göre “aynı kaynaklar” BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorununda herhangi bir kararlı adım atıldığını görmediğini, ancak gerek Guterres gerekse çalışma arkadaşlarının sürecin nasıl devam edeceği arayışında olduklarını kaydetti.

Her şeyin BM’nin bunun üstünde çalıştığını gösterdiğini kaydeden gazete, bir diğer ifadeyle Guterres’in başarısızlıktan kaçınarak, devam etmek için küçük de olsa bir ilerleme yaşanmasını istediğini iletti.

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