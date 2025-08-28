  • BIST 11448.13
Rum Basını: Holguin pazartesi günü adaya geliyor

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Pazartesi Kıbrıs’a gelecek ve önce Rum lider Hristodulidis, ardından ise Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşecek.
Rum Basını: Holguin pazartesi günü adaya geliyor

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, pazartesi günü Kıbrıs’a geleceği belirtildi.

Haravgi gazetesi BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Salı günü saat 09.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis ardından ise saat 11.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelmesinin beklendiğini yazdı.

Holguin’in aynı gün öğleden sonra ise Kayıp Şahıslar Komitesi ile bir araya geleceğini yazan gazete, Çarşamba günü ise iki toplumlu gençlik komitesiyle görüşeceğini belirtti.

Habere göre Holguin, Kıbrıs’tan ayrılmadan önce, Cuma günü Larnaka’daki ve Güzelyurt’taki mezarlıkları da ziyaret edecek.

HRİSTODULİDİS'TEN "BAĞIMSIZLIK VE YENİDEN BULUŞMA" AÇIKLAMASI

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, başkanlık binasında düzenlenen "Kıbrıs diasporası” etkinliği çerçevesinde yaptığı “bağımsızlık ve ülkenin yeniden birleşmesine” yönelik açıklamasına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, ülkedeki mevcut durumun kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, ülkenin yeniden birleşmesi ve bağımsızlığını sağlamasına kadar mücadelenin sürdürülmesi taahhüdünü de yineledi.

Yeniden birleşme ve bağımsızlığın sağlanması için elinden gelen yapacağını söyleyen Hristodulidis, son iki buçuk yılda uluslar arası unsur ve BM Genel Sekreterinin yeniden harekete geçtiğini ayrıca yedi yıl sonra da Avrupa Birliği’nin müdahil olmasına paralel olarak müzakerelerin yeniden başlaması için yeni çabanın sarf edildiğini belirtti.

“51 yıldır, bölünmüş olan ülkenin, neden olduğu acıdan söz ederek işgalin karanlık anılarının gerek dış Rumları gerekse göçmenleri rahatsız etmeye devam ettiğini” savunan Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti sadece Kıbrıs sorunu değildir, aynı zamanda bölgesel ve Avrupa zorluklarının çözümünün bir parçasını teşkil etmektedir” ifadesini de kullandı.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca Güney Kıbrıs 2026 yılının ilk yarısında devralacağı AB dönem başkanlığına da vurgu yaptı.

