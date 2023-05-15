Rum basını: İki adaydan hiçbiri yüzde 50’nin üzerinde oy almadı

Rum basını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura işaret ederek, “Hiçbir aday yüzde 50’yi geçemedi; Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’ta yeniden” dedi.

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri Rum basınında da yakından takip edildi. Rum basını, konuyla ilgili haberinde, “Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’ta Yeniden… Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tura” başlığıyla aktardı.

Türkiye’de dün yapılan ve ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, Rum basını tarafından yakından takip ediliyor. Dün elde edilen sonuçlar güneyde yayımlanan gazetelerinin manşetinde ve/veya birinci sayfalarında fotoğraf desteğiyle yer buldu, detaylar iç sayfalarında çok geniş şekilde aktarıldı.

Fileleftheros, fotoğraflı manşet haberine şu başlık ve spotları attı: “Türkiye’de Gerilim Filmi Seçimler… Kazanan İkinci Turda Belli olacak… Sandıklar Yeniden Kurulana Kadar Gerilim ve Kutuplaşmanın Yoğunlaşması Bekleniyor… Görüntü Kaygan… Türkiye Derinden Bölünmüş Bir Ülke… İki Taraf Erkenden Birbirini Sonuçları Manipüle Etmekle Suçladı… Önümüzdeki Günlerde Büyük İtiraz ve Gerilim Dalgası… Yeni Başkana Ertesi Gün Pek Çok Sorun.”

Alithia fotoğraflı manşet haberine “Türkiye’de Gerilim Gecesi ve Olay Korkusu… Seçimler İkinci Tura Kaldı… İki Adaydan Hiçbiri Yüzde 50’nin Üzerinde Oy Almadı” başlığını attı.

Politis’in fotoğraflı manşet haberi “Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’ta Yeniden… Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tura” başlığıyla aktardı.

Haravgi birinci sayfasında fotoğraf da kullanarak verdiği habere, “Türk Seçimlerinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Zorlu Mücadelesi” başlığını attı.