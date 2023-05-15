  • BIST 4.659,44
  • Altın 1277.109
  • Dolar 19.6566
  • Euro 21.4026
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Rum basını: İki adaydan hiçbiri yüzde 50’nin üzerinde oy almadı

» »
Rum basını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura işaret ederek, “Hiçbir aday yüzde 50’yi geçemedi; Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’ta yeniden” dedi.
Rum basını: İki adaydan hiçbiri yüzde 50’nin üzerinde oy almadı

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri Rum basınında da yakından takip edildi. Rum basını, konuyla ilgili haberinde, “Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’ta Yeniden… Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tura” başlığıyla aktardı.

Türkiye’de dün yapılan ve ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, Rum basını tarafından yakından takip ediliyor. Dün elde edilen sonuçlar güneyde yayımlanan gazetelerinin manşetinde ve/veya birinci sayfalarında fotoğraf desteğiyle yer buldu, detaylar iç sayfalarında çok geniş şekilde aktarıldı.

Fileleftheros, fotoğraflı manşet haberine şu başlık ve spotları attı: “Türkiye’de Gerilim Filmi Seçimler… Kazanan İkinci Turda Belli olacak… Sandıklar Yeniden Kurulana Kadar Gerilim ve Kutuplaşmanın Yoğunlaşması Bekleniyor… Görüntü Kaygan… Türkiye Derinden Bölünmüş Bir Ülke… İki Taraf Erkenden Birbirini Sonuçları Manipüle Etmekle Suçladı… Önümüzdeki Günlerde Büyük İtiraz ve Gerilim Dalgası… Yeni Başkana Ertesi Gün Pek Çok Sorun.”

Alithia fotoğraflı manşet haberine “Türkiye’de Gerilim Gecesi ve Olay Korkusu… Seçimler İkinci Tura Kaldı… İki Adaydan Hiçbiri Yüzde 50’nin Üzerinde Oy Almadı” başlığını attı.

Politis’in fotoğraflı manşet haberi “Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’ta Yeniden… Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tura” başlığıyla aktardı.

Haravgi birinci sayfasında fotoğraf da kullanarak verdiği habere, “Türk Seçimlerinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Zorlu Mücadelesi” başlığını attı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ruslara kötü haber: Güney Kıbrıs ve Malta'dan alınan altın pasaportlar iptal ediliyor14 Mayıs 2023 Pazar 14:51
  • Fileleftheros KKTC’deki yabancı yatırımlarını manşet yaptı14 Mayıs 2023 Pazar 14:29
  • Güney Kıbrıs’ta ‘yaptırım’ hareketliliği: Ekonomi 2013’tekine benzemeye başladı13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:53
  • Güney Kıbrıs, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda büyük finalde12 Mayıs 2023 Cuma 20:38
  • Güney Kıbrıs’ta kardiyovasküler hastalıkları sebebiyle 994 kişi hayatını kaybetti12 Mayıs 2023 Cuma 17:58
  • Nikos Hristodulidis, Netanyahu’dan KKTC’deki İsrail yatırımlarını engellemesini istedi12 Mayıs 2023 Cuma 16:43
  • RMMO’daki sözleşmeli askerlerin polise kaydırılması düşünülüyor12 Mayıs 2023 Cuma 14:27
  • İngiliz turist, Güney Kıbrıs’ta “kaçak” tütünle yakalandı11 Mayıs 2023 Perşembe 16:43
  • Güney Kıbrıs Schengen Bilgi Sistemi’nin yürürlüğe girmesi için yasal çerçeve hazırlıyor11 Mayıs 2023 Perşembe 16:29
  • İngiltere’nin Avrupa Bakanı Leo Docherty, Nikos Hristodulidis’le görüştü11 Mayıs 2023 Perşembe 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti