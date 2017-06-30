Rum basını: “İlk çıkmaz dün yaşandı”

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan gazeteler, Crans-Montana’da devam eden Kıbrıs müzakerelerinde ilk çıkmazın dün yaşandığı haberlerini manşete çekti.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan gazeteler, Crans-Montana’da devam eden Kıbrıs müzakerelerinde ilk çıkmazın dün yaşandığı haberlerini manşete çekti ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Rumlar sıfır garanti ve sıfır asker rüyasından uyanmalı” sözünü öne çıkardı.

Kıbrıs Rum tarafının Güvenlik ve Garantiler başlığında adım atılmasında, Türk tarafının da, Türk vatandaşlarına dört özgürlük konusu başta olmak üzere önce geriye kalan konuların kapatılmasında ısrar ettiği dünkü bölümünün gerilimli geçtiğine işaret eden gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, müzakerelerin dün akşamki oturumun sonrasında “kriz değil tıkanıklık” izahına vurgu yaptı.

Politis “ Guterres Gerilim Ortamında Geliyor… Mevlüt Çavuşoğlu ‘Her Şey Burada Bitecek… Türkiye Sıfır Asker Sıfır Garantileri Hayal Diye Niteliyor” başlıklı manşet haberinde, İsviçre’ye bugün gidecek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının Türk ve Rum taraflarının birbirinden farklı tezleri bilmecesini çözmesi gerekeceğini yazdı.

Gazete, Çavuşoğlu’nun Rumların sıfır garanti ve sıfır asker hayalinden uyanması gerektiği ve Crans Montana’da her şeyin biteceğini, çözüm bulunmazsa müzakerelerin başka bir istikamete yönleneceğini söyleyerek “ipi daha da germek istediğini” savundu.

Haberde Kıbrıs’taki iki tarafın, Toprak, Mülkiyet ve Yönetim başlıklarını ele aldıkları ikinci masada, Kıbrıs Türk tarafınca gündeme getirilen Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele-dört özgürlük konusu nedeniyle tıkanıklık yaşandığı, durumun yan etkilerinin Güvenlik ve Garantiler’in ele alındığı birinci masanın da bundan etkilendiği belirtildi.

ANASTASİADİS, HAZIR OLMADIĞINI SÖYLEYİP ZAMAN İSTEDİ

Öğle saatlerine doğru gelen “tıkanma” bilgileri konusunda Kıbrıs Türk kaynaklarının; Rum tarafının dört özgürlüğü konuşmak istememesine, Rum kaynakların da Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, henüz müzakereye hazır olmadığını söyleyerek hazırlık yapmak için zaman istemesine yorduğunu yazan gazete, çarşamba günkü hazırlık görüşmesinin ardından dünkü oturumların prosedürel kalmasına dikkat çekti.

Gazete sorunun aşılması için dün öğleden sonra yapılan yoğun perde gerisi çalışma kapsamında liderlerin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yle ortak görüşme yaptığını ve bu nedenle Güvenlik Garantiler ile ilgili akşam oturumunun bir saat geciktiğini de yazdı.

Gazete haberinin “Nikos Anastaidis Kriz Değil Tıkanma Görüyor… Verin de Vereyim” başlığıyla ayırdığı bölümünde, yoğun ve sürekli çabalara rağmen prosedürün ilerlemesi için yöntem bulunamadığını, dizginleri bugün liderlerle ayrı ayrı görüşecek olan BM Genel Sekreteri Guterres’in alacağını yazdı.

ANASTASİADİS: “TIKANIKLIK”

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, akşam oturumunun ardından yaptığı açıklamada “Güvenlik ve Garantilerin ve geriye kalan meselelerin görüşülme yöntemi müzakerelerinde yaşanan sorunu “tıkanıklık” olarak niteledi.

Habere göre Anastasiadis dün öğleden sonraki oturumda iç yönler ve prosedür konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Türkiye’nin önerisini değiştirip değiştirmediği sorusuna karşılık durumu, “Türkiye’nin, diğer başlıklarda ilerleme olması halinde (Güvenlik-Garantiler’de) ne yapacağını görebileceğini ima ettiğini” şeklinde özetledi. Anastasiadis, Rum tarafının buna cevabının ise “neyin müzakere edilebilir olduğuna bakmadan önce Türkiye’nin niyetini bilmek iyi olurdu” şeklinde ifade etti.

Dört özgürlük konusunun gerçekten de gündeme gelip gelmediği sorusuna olumlu cevap veren Anastasiadis, “Ancak bunun iki toplumla ilgili diyaloğun önceliği olması söz konusu değildir” dedi.

Gazete bugünkü görüşmelerin, Eide’nin taraflarla ayrı ayrı görüşmeleri ve ardından Crans Montana’ya bu sabah varması beklenen Genel Sekreter Guterres’le ortak görüşme ile devam edeceğini yazdı.

Fileleftheros “Türkiye Nedeniyle Tıkanıklık… BM Genel Sekreteri Bugün İsviçre Alplerindeki Çöküşü Kurtarmaya Çalışacak” başlıklı manşet haberinde dünkü çıkmazın, bu sabah Eide’nin taraflarla ayrı ayrı, Guterres’in de ortak görüşmeleriyle aşılmaya çalışılacağını yazdı.

Müzakerelerin dünkü bölümünü “Konferans Bir Fiskede Yıkılır… Türk Tahrikkarlığı ve Retçiliği Yeni Çıkmaza Sürüklüyor” başlığı altında özetleyen gazeteye göre Rum yönetimi ve Yunanistan, Guterres’le ortak görüşmede Türkiye’nin, “uzlaşmaz addedilmesinin doğru olmadığını göstermek için”, Güvenlik ve Garantiler konusunda bazı adımlar atmasını bekliyor.

HRİSTODULİDİS ÇAVUŞOĞLU’NU YANITLADI

Gazete, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dünkü açıklamasına, Rum devlet televizyonu (RİK) açıklamasıyla, şu cevabı verdiğini yazdı:

“Geriye kalan başlıklarda ilerleme olup olmayacağını Güvenlik ve Garantiler görüşmesinin sonucu belirleyecek. Zamanın ciddiyeti ve kritikliği Sayın Çavuşoğlu örneğini takip etmeme müsaade etmiyor. Bizim vatanımızdır ve Türkiye’yi müzakere masasına biz getirdik. BM Genel Sekreteri’nin varlığının ümit etmemize olanak sağlayacak şartları yaratabileceğine inanıyoruz.”

Gazete “Türk Varlığı Yerine BM veya AB Altında Çok Uluslu Güç… İngiliz Guardian Londra’nın Ankara’ya Baskısından Söz Ediyor” başlıklı haberinde ise The Guardian gazetesinin, İngiltere’nin “Türk askeri varlığı yerine ya BM veya AB altında çok uluslu bir gücün Kıbrıs’ta garantör olacağı bir çözümü kabul etmesi için” Türkiye’ye perde gerisinde baskı yaptığı yolunda haber yayımladığını yazdı.

KOCİAS

Yine Fileleftheros “Kurt Kuzuları Koruyamaz” başlıklı haberinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın dün Crans Montana’da “kurt kuzuları koruyamaz” diyerek çok net bir mesaj verdiğini yazdı.

Habere göre BM’nin yönelttiği güvenlik ve garantilerle ilgili sorulara cevaben, Dostluk Paktı önerisini detaylı olarak tekrarlayan Kocias, Türk tarafının tezlerinin, yeni gösterilmeye çalışılmasına karşın on yıllardır bilinen tezler olduğunu iddia etti.

Kocias, Yunanistan’ın tezlerini aktarırken “garanti rejimine son verilmesi gerektiğini” söyledi. Çözümün uygulanmasının denetim mekanizması için uzlaşılanların uygulanmasını denetim mekanizmasından (monitoring mechanism) söz etti. Kıbrıslı Türklerin ve Rumların güvenlik endişelerinin giderilmesi yöntemi olarak da “bir iç polis gücü ve bir federal güç olmalı, üç taraflı Dostluk Paktı imzalanmalı. Bunlar her iki tarafın da endişelerini yeterince giderir” dedi.

Devamla TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun BM’nin sorularına cevaplarını ve kamuoyuna yönelik açıklamalarını aktaran gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “tali rol oynadığını, önceki gün söylediklerini dün de tekrarladığını ve BM’nin sorularına özlü bir cevap vermediğini savundu ve Akıncı’nın ilgisinin daha çok, Anastasiadis’le yaptığı görüşmenin hemen ardından gerçekleştirilen toplumlararası görüşmelere odaklı olduğunu” savundu.

Haravgi manşet haberini “Paralel Masalarda Tökezlediler” başlığıyla aktardı.

GUTERRES LİDERLERLE ÖĞLEN, HERKESLE AKŞAM YEMEĞİ YİYECEK

Gazete Guterres’in bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le öğle yemeğinde, akşam da Kıbrıs müzakerelerine katılmakta olan bütün heyetlerle de akşam yemeğinde bir araya geleceğini yazdı.

Habere göre Espen Barth Eide, Genel Sekreter’in BM Barış Gücü ile ilgili raporunu 10 Temmuz’a kadar Güvenlik Konseyi’ne sunacak. BM’den kaynaklar rapor taslağının hazır olduğunu ve bazı değerlendirmeler eklenmesi için İsviçre’deki görüşmelerin tamamlanmasından sonra netleştirilecek.

Bu ay Güvenlik Konseyi başkanlığını devralacak olan Çin’in, raporu 27 Temmuz’da genel kurulun oyuna sunmayı planladığı ancak bu tarihin biraz öne çekilmesi ihtimali de olduğunu yazan gazete Eide’nin Güvenlik Konseyi üyelerine İsviçre müzakereleriyle ilgili bilgilendirmesinin ise 19 Temmuz’da planlandığını ekledi.

“GUTERRES SELEFİNDEN DAHA SERT BİR TAVIR BENİMSİYOR”

Alithia haberi “Crans Montana’nın İkinci Gününde Ortam Bozuldu… Guterres’in Zamanı… BM Genel Sekreteri Selefinden Daha Sert Tavır Benimsiyor” başlığıyla manşete çekti

Gazete BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bugün taraflarla yapacağı görüşmelerde, “müzakerelerin çıkmaza sürüklenmemesi için nüfuz kullanacağını, İngiliz The Guardian gazetesinin de “Bu prosedür ilanihaye devam etmeyecek diyerek, selefinden daha sert bir tavır benimsediğine” işaret ettiğini yazdı.