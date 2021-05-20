Rum basını: "Kapılar haftaya açılıyor"

Rum yönetiminin 29 Şubat 2020 itibarıyla, yeni tip Koronavirüse karşı önlem olarak Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki bazı kapıları geçişlere kapatmasıyla başlayan ve açık olan kapılarda da sınırlı geçişlerin yapılabildiği sürecin sona doğru yaklaştığı ...

Rum yönetiminin 29 Şubat 2020 itibarıyla, yeni tip Koronavirüse karşı önlem olarak Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki bazı kapıları geçişlere kapatmasıyla başlayan ve açık olan kapılarda da sınırlı geçişlerin yapılabildiği sürecin sona doğru yaklaştığı haber verildi.

Alithia, “Barikatlar Açılıyor… İki Toplumlu Komite: Son Rötuşlar Yarın Atılıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin, kapılarda geçerli olacak önlemlere son rötuşları yapmak üzere yarın video-konferans yöntemiyle toplanacağını yazdı.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin yarınki görüşmesinden çıkacak önerilerin, açılış kararını vermeleri için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderileceği belirtilen haberde, kapıların hemen veya önümüzdeki hafta başından itibaren açılabileceğine işaret edildi.

Habere göre komitenin Rum eş başkanı Leonidas Filaktu yarın video-konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, derhal yürürlüğe girmesi amacıyla, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kapılarda ortak önlemlerin uygulanması (standardizasyonu) konusunun ele alınacağını söyledi. Bunun paralelinde kapılarda anlık önlemleri belirleyecek epidemiyolojik göstergelerin –bilimsel kriterlerin uygulanmasını da görüşeceklerini ekledi.

Rum tarafı olarak, bir ay önce bazı öneriler sunduklarını, görüşmek ve sonuca varmak için Kıbrıs Türk tarafının önerilerini beklediklerini anlatan Filaktu, “Bu olduğunda, karar vermeleri için iki tarafın liderlerine gönderilecek ortak bir öneri oluşacak” dedi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, kapıların yeni olgular temelinde işlemesi kararının önümüzdeki hafta uygulamaya girebileceğini yazdı.