Rum basını: Kıbrıs sorununda boşlukların olmaması için hazırlık

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’la bir araya geldi. Rum basını, Hristodulidis ve Stewart'ın görüşmesini "Kıbrıs sorununda boşlukların olmaması için hazırlık" yapıldığını

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmede Kıbrıs sorunu ve Avrupa Birliği’nin (AB) daha etkin müdahilliği konularının ele alındığını yazdılar.

“KIBRIS SORUNUNDA BOŞLUKLARIN OLMAMASI İÇİN HAZIRLIK”

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Sorununda Boşlukların Olmaması İçin Hazırlık” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye’deki seçim sürecinin sona yaklaşması sebebiyle Rum hükümetinin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine hazırlık aşamasında hiçbir boşluğun kalmaması için çaba sarf ettiğini yazdı.

GUTERRES: BAZI OLUMSUZ UNSURLAR GÖRDÜM

Rum hükümetinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs raporlarında “bazı olumsuz unsurlar gördüğünü” belirten gazete, bu konunun dünkü görüşmede Hristodulidis tarafından Stewart’a aktarıldığını vurguladı.

Habere göre Hristodulidis dünkü görüşmede, BM Genel Sekreteri’nin raporlarında, çözüm şekline dair herhangi bir boşluğa veya ihmale imkan tanınmaması gerektiğini dile getirirken Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin “Kıbrıs sorununa iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunması için müzakerelerin başlamasına tam anlamıyla hazır olduğunu” dile getirdi.

Letimbiotis, AB’nin daha etkin müdahilliğinin, Kıbrıs sorununda mevcut çıkmazın aşılması adına bir katalizör görevi göreceği iddiasını da yinelerken Hristodulidis’in görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la sosyal içerikli bir görüşme gerçekleştirme isteğini de ilettiğini açıkladı.

Türkiye’deki seçim sonuçlarının, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa ilişkin politikasında herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağı konusundaki düşüncesi sorulan Letimbiotis; “ Geçmiş bize, genellikle Türkiye’nin Kıbrıs politikasının, liderliğinin değişmesiyle değişmediğini göstermiştir” yanıtını verdi

STEWART: “BRÜKSEL’DE, YENİ BİR İVME KAZANDIRILMASI GEREKTİĞİ FİKRİNE DESTEK VAR”

Gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ın ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, hem kendisi hem de Hristodulidis’in, seçimlerin biteceği önümüzdeki dönemi bir fırsat olarak gördüklerini söylediğini aktardı.

“Her ikimiz de, olayları ilerletmek için elimizden gelen ve mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğumuz konusunda uzlaştık” şeklinde konuşan Stewart, Brüksel’de gerçekleştirdiği temaslara ilişkin soruları da yanıtladı.

Stewart, Brüksel’de ilk temaslarını gerçekleştirdiğini, bunun bir tanışma ziyareti olduğunu belirterek “Brüksel’de, yeni bir ivme kazandırmamız gerektiği anın çok yaklaştığı fikrine büyük bir destek var” şeklinde konuştu.

Kendisinin görüştüğü AB yetkililerine BM’nin, AB’nin Kıbrıs’ta önemli bir ortak olduğu şeklindeki düşüncesini ilettiğini de belirten Stewart, “Güven yaratıcı önlemler konusunda ortaklaşa bir şekilde sıkı bir çalışma yapıyoruz ve AB, tıpkı geçmişte olduğu gibi her zaman önemli siyasi ve teknik destek veriyor” ifadelerini kullandı.

Stewart açıklamasını, “Ancak hepinizin de bildiği gibi, herhangi bir müzakereye, herhangi bir arabuluculuk sürecine katılım tüm tarafların onayını gerektirir” sözleriyle tamamladı.

Alithia gazetesi ise haberini, “Stewart Hristodulidis’in Önerisini Sona Erdiriyor – BM Genel Sekreter Yardımcısı Makul Olanı Dile Getirdi” başlıkları altında verdiği haberinde, Stewart’ın dün Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamayla, Hristodulidis’in, AB’nin daha etkin müdahilliği önerisinin “sonunu getirdiği” yorumunda bulundu.

Gazete, Stewart’ın açıklamasının sonunda sarf ettiği; “Ancak hepinizin de bildiği gibi, herhangi bir müzakereye, herhangi bir arabuluculuk sürecine katılım tüm tarafların onayını gerektirir” sözüyle, makul olanı söylediğini ve Hristodulidis’in, AB’nin çözüm sürecine daha etkin müdahil olması önerisinin “sonunu getirdiği” iddiasında bulundu.

Gazete haberinin devamında Stewart ve Rum sözcü Letimbiotis’in açıklamalarını da okuyucusuna yansıttı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu şekilde yansıttılar:

Politis: “Başkan’ın Stewart’la Görüşmesi – Fırsat Görüyorlar Ancak Koşullar Yetersiz”.

Haravgi: “Colin Stewart: AB Kıbrıs’ın Önemli Bir Ortağı – Başkan Hristodulidis’le Önerinin Ayrıntılarını Ele Almadı”.