  • BIST 10140.81
  • Altın 3046.67
  • Dolar 34.8264
  • Euro 36.6648
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Rum basını: KKTC’deki Rum taşınmazlarının kullanımına verilecek cezaların artırılması gündemde

» »
Güney Kıbrıs’ta DİSİ Milletvekili Rita Superman’ın KKTC’deki eski Rum mallarından istifade edenlere verilecek cezaların iki katına çıkarılmasını öngören yasa önerisinin, yakın zamanda oylanmasının beklendiği haber verildi.
Rum basını: KKTC’deki Rum taşınmazlarının kullanımına verilecek cezaların artırılması gündemde

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, cezaların artırılmasının özellikle KKTC’deki Rum mallarından yasa dışı istifade edilmesiyle ilgili ortaya çıkacak davaların etkili bir şekilde ele alınması amacını taşıdığını kaydetti.

Superman’ın yasa önerisiyle ilgili Meclis Hukuk Komitesi üyeleri arasında fikir birliği olduğunu yazan gazete, yetkili birimlerin de aynı çizgide hareket ettiğini bununla birlikte Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı ve Barolar Birliği'nin de önerilen değişikliklerle hemfikir olduklarını kaydetti.

Superman’ın yaptığı konuşmada önerilen değişikliklerin mevcut ceza yasasının 281’inci maddesinde öngörülen cezaların artırılması amacını taşıdığını söylediğini ileten gazete, Superman’ın konuşmasının devamında Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlere atıfta bulunduğunu da belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney'de yeğenine tecavüz eden şahsa 12 yıl hapislik11 Aralık 2024 Çarşamba 15:11
  • Yer Kıbrıs... Dernek başkanı sahtekarlıkla para temininden tutuklandı11 Aralık 2024 Çarşamba 14:26
  • Güney Kıbrıs’taki 11 bin 181 "Mazda Demio" geri çağırıldı11 Aralık 2024 Çarşamba 14:25
  • Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis Cumhurbaşkanı Tatar’dan olumlu cevap bekliyor…11 Aralık 2024 Çarşamba 11:46
  • İngiltere’deki tarihi eserler Güney Kıbrıs’a iade edildi10 Aralık 2024 Salı 14:35
  • Kıbrıs'a 53 yıl sonra gelen ilk Birleşik Krallık Başbakanı Starmer10 Aralık 2024 Salı 13:26
  • İlk parti Amerikan silahları RMMO’nun elinde07 Aralık 2024 Cumartesi 13:46
  • Patates Güney’de de zamlandı!06 Aralık 2024 Cuma 13:27
  • Hristodulidis Trump ile telefon görüşmesi yaptı06 Aralık 2024 Cuma 11:43
  • Güney Kıbrıs’ta işsizlik azaldı05 Aralık 2024 Perşembe 18:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti