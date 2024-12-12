Rum basını: KKTC’deki Rum taşınmazlarının kullanımına verilecek cezaların artırılması gündemde

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, cezaların artırılmasının özellikle KKTC’deki Rum mallarından yasa dışı istifade edilmesiyle ilgili ortaya çıkacak davaların etkili bir şekilde ele alınması amacını taşıdığını kaydetti.

Superman’ın yasa önerisiyle ilgili Meclis Hukuk Komitesi üyeleri arasında fikir birliği olduğunu yazan gazete, yetkili birimlerin de aynı çizgide hareket ettiğini bununla birlikte Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı ve Barolar Birliği'nin de önerilen değişikliklerle hemfikir olduklarını kaydetti.

Superman’ın yaptığı konuşmada önerilen değişikliklerin mevcut ceza yasasının 281’inci maddesinde öngörülen cezaların artırılması amacını taşıdığını söylediğini ileten gazete, Superman’ın konuşmasının devamında Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlere atıfta bulunduğunu da belirtti.