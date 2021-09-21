Rum Basını: Larnaka’daki Türk mahallesinin durumu “utanç verici”

Larnaka’daki Türk mahallesinin (yıkılmaya yüz tutmuş yeşil apartmanın güneyinden eski Türk sinemasına kadar olan bölge) durumunun “utanç verici” olduğu; bölgedeki evlerin bakımsızlıktan döküldüğü ve yolların bile toprak yol olduğu bildirildi.

Larnaka’daki Türk mahallesinin (yıkılmaya yüz tutmuş yeşil apartmanın güneyinden eski Türk sinemasına kadar olan bölge) durumunun “utanç verici” olduğu; bölgedeki evlerin bakımsızlıktan döküldüğü ve yolların bile toprak yol olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Piyale Paşa, “Ay.Lazaros” ve Makenzi gibi restore edilmiş bölgelere yakın olan bu bölgede ciddi sorunlar bulunduğunu ve belediyenin tek başına bu problemlerle baş edemediğini yazdı.

Gazeteye göre bölgede ikamet eden Rumlar, harap haldeki bu evlerin, çok düşük fiyatlarla yabancı uyruklulara kiralandığını belirtirken, bölgede daha iyi durumda evi olup, evlerini geri isteyen Kıbrıslı Türk sayısının giderek arttığını ve bu sebepten ötürü, kaldıkları evlerin bakımı için para harcamaktan çekindiklerini söyledi.

Bölgede iki kahvehane-dernek bulunduğunu ve az sayıdaki müdavimlerinin de yaşlı kişiler olduğunu kaydeden gazete, zaman geçtikçe bu kişilerin de giderek azaldığını ve bölgedeki genç nüfusun yabancı uyruklu olduğunu yazdı.

Haberde, Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras’ın, bölgede birtakım çalışmalar yapıldığını; ancak bunların yeterli olmadığını ve Rum Dışişleri Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Malları Vasiliği ile işbirliği yapılması gerektiğini söylediği kaydedildi.