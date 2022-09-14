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Rum basını: Limasol’da iki eve ateş açıldı

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Limasol’da, Pazartesi günü 40 yaşındaki Kıbrıslı Rum kadına ve 52 yaşındaki yabancı uyruklu iş adamına ait konutlara ateş açıldığı belirtildi.
Rum basını: Limasol’da iki eve ateş açıldı

Güney Kıbrıs'ta Limasol bölgesinde, Pazartesi günü 2 evde yangın meydana geldi.

Rum basınında gündeme taşınan konu ile ilgili Kıbrıslı Rum kadın ile iki küçük çocuğunun ikamet ettiği apartman dairesine saat 23.00 sularında av tüfeğiyle ateş açıldı, evin salon penceresi hasar gördü. Aynı gece saat 03.55’te ise bir iş adamına ait eve ve lüks arabaya yine av tüfeğiyle ateş açıldı. Evin penceresi ile lüks aracın ön camı hasar gördü.

Rum polisinin, her ikisinde de av tüfeği kullanılmış olmasına rağmen iki olay arasında bağlantı olmadığını düşünse de Fileleftheros olayı “failler ev sahiplerine uyarı mesajı verdi” yorumunu yaptı.

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