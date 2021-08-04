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Rum basını: New York’ta Liderler Görüşmesi Kotarılıyor

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Gazeteye göre, BM Genel Sekreter Guterres’in, Genel Kurul çerçevesinde Türkiye, Yunanistan, İngiltere liderleri ve Rum Yönetimi Başkanı ile yapacağı rutin görüşmeler dışında temasları da olmasını istiyor. 
Rum basını: New York’ta Liderler Görüşmesi Kotarılıyor

BM’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurulu nedeniyle Eylül ayında New York’ta olacak olmalarını, iki lider arasında ortak bir görüşme için değerlendirmek istediği, bu yöndeki çalışmalara halihazırda başladığı bildirildi.


Fileleftheros “New York’ta Liderler Görüşmesi Kotarılıyor… BM Genel Kurulu Çerçevesinde” başlıklı haberinde Genel Sekreter Antonio Guterres’in, şartlar elverirse, New York’ta olacak bütün müdahil taraflar arasında bir de gayriresmî konferans için çaba harcayacağını yazdı, Genel Kurul döneminin belirleyici olacağını kaydetti.


Gazeteye göre, BM Genel Sekreter Guterres’in, Genel Kurul çerçevesinde Türkiye, Yunanistan, İngiltere liderleri ve Rum Yönetimi Başkanı ile yapacağı rutin görüşmeler dışında temasları da olmasını istiyor. 


Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in 27 veya 28 Eylül’de New York’ta olacağı ve daha önce birçok kez, Cumhurbaşkanı Tatar ile ikili bir görüşmeye katılmaya hazır olduğunu dile getirdiği belirtilen habere göre New York’ta, Cenevre’deki gibi bir gayrıresmî 5’li konferans da istenip istenmeyeceği bilinmiyor. Böyle bir konferansla ilgili bir ihtimal ancak Genel Sekreter’in müdahil taraflarla yapacağı temaslardan sonra netleşecek.
Haberde, Cenevre sonrasında tarafların müzakere masasına dönmesi yönünde hiçbir olanak belirmediği de hatırlatıldı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki devlet çözümü ve Maraş açılımı ile ilgili açıklamasının ana hatlarına ve Anastasiadis’in dün yeniden Türkiye’ye yönelttiği “BM kararlarını benimsememe ve uygulamama” suçlamasına yer verildi. 


Rum Yönetiminin, müzakerelerin yeniden başlaması için diplomatik düzeyde yapılanlardan bağımsız olarak “Maraş konusunda eli kolu bağlı oturmadığı” da haber verildi.


Gazeteye göre Rum Yönetimi “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu hamili KKTC devlet yetkililerine karşı alacağı önlemlere de 23 Ağustos’ta, Trodos’taki yazlık sarayda toplanacak Bakanlar Kurulu düzeyinde karar verecek.


Rum Hukuk Dairesi’nin halen, Bakanlar Kurulu’nun alacağı, “Kıbrıslı Türklerden Kıbrıs Cumhuriyeti belgelerinin geri alınması” kararının dayandırılacağı hukuki görüşü hazırlamakta olduğuna dikkat çeken gazete, “Hukuki görüşün ana unsurunu, söz konusu kişilerin Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine faaliyetleri oluşturacak” ifadesini kullandı. 

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