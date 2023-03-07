Rum basını: Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin eylem planını ileriye götürmeye başladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Atina ve Brüksel’e ziyareti ile Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo’nun adaya yapacağı ziyaretin, Kıbrıs sorunundaki çabaların yeniden canlandırılması hamleleri olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “AB Aracılığıyla Çıkış Aranıyor” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa ilişkin eylem planını hayata geçirmekte olduğunu yazdı.

Rum Yönetimi için Kıbrıs sorununda hareketlilik yaşanmasına yönelik anahtarın şu anda AB’de olduğuna inandığını, Avrupa Birliği’nin de AB-Türkiye ilişkilerini yeniden canlandırmak için Ankara’ya yönelmesinin beklendiği yazan gazete, Hristodulidis’in resmen görevi devralmadan önce, içeriğinde Atina ziyareti ve AB’nin yüksek yetkilileriyle görüşmeler bulunan, Kıbrıs sorununa ilişkin eylem planını ileriye götürmeye başladığını belirtti.

Hristodulidis’in AB’nin müdahil olmasına ilişkin önerisinin iki eksende hareket etmesinin beklendiğini belirten gazete, ilk eksenin, “AΒ-Türkiye ilişkileriyle ilgili konuları, Güney Kıbrıs ve Türkiye ilişkilerini ilgilendiren ve Kıbrıs sorununu etkileyen meselelerle aynı sepete konulması” olduğunu yazdı.

Gazete, ikinci eksenin ise etkin bir rol alacak ayrıca Kıbrıs sorununda yeni koşulların yaratılmasına gidişatına yardımcı olacak AB alanından olan bir şahsın yerleştirilmesi (atanması) olduğunu belirtti.