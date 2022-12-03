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Rum basını: Orman arazileri peşkeş çekiliyor

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Rum Orman Dairesi ve diğer ilgili birimlerin, “eliyle” orman arazilerinin, golf sahası veya turizm maksatlı alanların inşa edilmesi amacıyla peşkeş çekildiği belirtildi.
Rum basını: Orman arazileri peşkeş çekiliyor

Fileleftheros gazetesi, Orman Dairesi ve diğer yetkili birimlerin, devlete ait orman arazilerini, golf sahası veya otel, restoran, eğlence ve konferans merkezleri gibi tesislerin inşa edilmesi için özel şirketlere kiraladığını yazdı.

Gazete bu duruma örnek vererek Paralimni Belediyesi sınırlarındaki Ay.Saranda, Mana Tu Neru ve Arkakuthkia ormanlık arazilerindeki 784 bin 347 metrekarelik alanın,  Tapu Dairesi’nin belirlediği, 525 bin Euro piyasa bazında yıllık kira bedeli karşılığında kiralandığını belirtti.

Haberi içerisinde Rum Savunma Bakanlığı’nın da konuyla ilgili endişelerini dile getirdiğini yazan gazete Savunma Bakanlığı'nın, atış alanı ile sınırı olmayan devlet arazisinin bir bölümünün kiralanmasını ve golf sahası olarak kullanılmasını talep ettiğini belirtti.

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