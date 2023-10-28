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Rum basını: Pile bölgesinde inşaat izinlerini Colin Stewart verecek

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Rum basını, Pile-Yiğitler yol çalışması süresince bölgede inşa edilecek konutlara inşaat izinlerinin Colin Stewart tarafından verileceğini yazdı:
Rum basını: Pile bölgesinde inşaat izinlerini Colin Stewart verecek

Rum basını, Pile-Yiğitler yol genişletme/yenileme çalışmalarının BM Barış Gücü tarafından engellenmesi nedeniyle 18 Ağustos’ta yaşanan gerginlik sonrasında Barış Gücü’nün Kıbrıs Türk ve Rum taraflarıyla ayrı ayrı vardığı çerçeve anlaşmaları ile Pile’ye “yeni olgular gelmekte olduğuna” dikkat çekti. 

Çerçeve anlaşmalarının henüz BM Güvenlik Konseyi’nde onaylanmadığı, Pile-Yiğitler yol çalışması süratle ilerlerken, bölgede inşa edilecek konutlara inşaat izinlerinin Colin Stewart tarafından verileceği bildirildi. 

Alithia, “Pile’de BM Tapusu! Hükümet Kaynağı Tapu Yetkisinin Colin Stewart’ta Olacağını İtiraf Etti” başlığıyla manşete çektiği haberinde, iki taraf ile ayrı ayrı yapılan iki çerçeve anlaşmasının, yol inşaatıyla eşzamanlı olarak konut inşası için parselizasyon çalışması yapılmasını öngördüğünü hatırlattı. 

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın Perşembe günü Politis gazetesine verdiği özel söyleşiye atıf yaparak, bir Rum “hükümet kaynağına” Pile bölgesinde inşa edilecek konutlar için inşaat izninin kim tarafından verileceği sorusunu yöneltti. 

Habere göre söze “İzinler Colin Stewart tarafından verilecek” diyerek başlayan kaynak, “İlk önce önemli olan, konutların inşa edileceği bölgede hâkim olacak mülkiyet rejimini, hangi arsaların Kıbrıslı Rumlara, hangilerinin Kıbrıslı Türklere ait olacağını görmemizdir” dedi. Aynı kaynak, Pile bölgesindeki yeni çerçevenin uygulanması prosedürünün başlangıç aşamasında olduğunu, Rum yönetiminin durumu adım adım takip ettiğini söyledi. 

Kaynak, yeni çerçevenin Ortadoğu’da patlak veren savaş nedeniyle ikinci plana gerilediğini, henüz BM Güvenlik Konseyi’nin onayından geçmediğini belirtti.

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