Rum basını: Pile’deki ara bölgede çalışma yok

Rum basınında bugün yer alan haberlerde, Pile’deki ara bölgede herhangi bir çalışma yapılmadığı ve faaliyetlerin dün de başlamadığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Pile’deki Ara Bölgede Çalışma Yok” başlıklı haberinde, Pile’deki ara bölgede çıkan problemin Birleşmiş Milletlerin (BM) göstermek istediğinden çok daha ciddi olduğunu öne sürdü.

Çalışmaların Türk tarafının şikâyetlerinin ardından geçen Pazartesi günü durduğunu anımsatan gazete, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique’nın dün yaptığı açıklamada Pile’de sükûnet hâkim olduğunu söylediğini iletti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın iki tarafla temaslarını sürdürdüğünü ifade eden Siddique, Pile’deki çalışmalarla ilgili gelişmeler olup olmadığı sorusuna “sükûnet hâkim olduğu ve dünden bu yana bir değişiklik olmadığı” yanıtını verdi.

Siddique, Stewart’ın bir çıkış yolu bulunması için taraflarla temaslarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

ANDONİYU’NUN AÇIKLAMALARI

Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniyu ise dün Alpha’ya yaptığı açıklamada, Pile konusunun mülkiyet başlığının özüne dokunduğunu öne sürdü.

Kalkınma çalışmalarının yapılacağı yerde, Rum Yönetimine ait hali devlet arazisi yanı sıra Kıbrıslı Türkler ve Rumlara ait özel araziler bulunduğunu ifade eden Andoniyu, Türk tarafının, Kıbrıslı Türklerin arazilerine kaymakamlığın araçlarının girdiğini söylediğini ifade etti.

Andoniyu iddialarını şöyle sürdürdü;

“Biz örneğin bu arazinin bir Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşına, örneğin Ahmet isimli bir Kıbrıslı Türk’e ait olduğunu söylüyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti kamu yararı nedeniyle isterse bu işi yapma aynı zamanda mülk sahibini tazmin etme/mülkü kamulaştırma yetkisine sahiptir. Ancak söz konusu mülk sahibi bu araziyi Denktaş rejiminde 1980’lerde Maraş, Girne’de vs başka bir ev almak için devrettiyse, burada pratik bir problem mesele ortaya çıkıyor, çünkü işgal makamları orada KKTC’ye ait bir hali arazi olduğunu iddia ediyor.”

Öte yandan Alithia gazetesi ise “Ordunun Pile’ye Gireceği Tehdidinde Bulunuyorlar” başlığıyla yer verdiği haberinde, Türk basınının Pile konusunda BM oyunlarından söz ettiğini yazdı.

Pile bölgesinde geçen Pazartesi yaşanan ve parselizasyon çalışmalarının sona ermesine neden olan gerginliğin bölgede hâkim olan kritik duruma işaret ettiğini, öte yandan durumun kritikliğinin Türk ve Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlerden de anlaşıldığını belirten gazete, Türkiye’de yayımlanan Akşam gazetesinin dün Pile bölgesindeki olaylarla ilgili olarak Yeni Şafak gazetesinin haberini “BM’den KKTC’de Oyunlar… Türk Ordusu Bölgeye Girebilir” başlıkları altında yeniden yayımladığını ekledi.